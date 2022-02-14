Суд продлил арест приморскому депутату Самсонову, обвиняемому в педофилии
Суд продлили арест приморскому депутату Самсонову, обвиняемому в растлении ребенка
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкДепутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов, подозреваемый в развращении ребенка, после заседания в Фрунзенском районном суде Владивостока
Депутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов, подозреваемый в развращении ребенка, после заседания в Фрунзенском районном суде Владивостока
ВЛАДИВОСТОК, 14 фев – РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока в понедельник продлил до 17 апреля арест приморского депутата Артема Самсонова, обвиняемого в растлении ребенка, сообщил РИА Новости представитель суда.
Самсонова обвиняют по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". По версии следствия, фигурант на базе отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Самсонов арестован, вину не признает, 11 января ему продлили арест до 17 февраля. Обвиняемый объявил голодовку из-за того, что ему отказали в проверке на полиграфе, а также из-за невозможности участвовать в заседаниях заксобрания Приморья по видеосвязи. Голодовку Самсонов завершил спустя месяц, 10 февраля.
"Продлили арест до 17 апреля 2022 года", - сообщил собеседник агентства.
Ранее защита Самсонова подала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. Также адвокаты подали в СК заявление, в котором просили возбудить дела на свидетелей за дачу заведомо ложных показаний на парламентария.