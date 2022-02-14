https://ria.ru/20220214/arest-1772690252.html

Суд продлил арест приморскому депутату Самсонову, обвиняемому в педофилии

Суд продлил арест приморскому депутату Самсонову, обвиняемому в педофилии - РИА Новости, 14.02.2022

Суд продлил арест приморскому депутату Самсонову, обвиняемому в педофилии

Фрунзенский районный суд Владивостока в понедельник продлил до 17 апреля арест приморского депутата Артема Самсонова, обвиняемого в растлении ребенка, сообщил... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T12:46

2022-02-14T12:46

2022-02-14T12:46

происшествия

владивосток

следственный комитет россии (ск рф)

артем самсонов (депутат)

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ВЛАДИВОСТОК, 14 фев – РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока в понедельник продлил до 17 апреля арест приморского депутата Артема Самсонова, обвиняемого в растлении ребенка, сообщил РИА Новости представитель суда.Самсонова обвиняют по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". По версии следствия, фигурант на базе отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Самсонов арестован, вину не признает, 11 января ему продлили арест до 17 февраля. Обвиняемый объявил голодовку из-за того, что ему отказали в проверке на полиграфе, а также из-за невозможности участвовать в заседаниях заксобрания Приморья по видеосвязи. Голодовку Самсонов завершил спустя месяц, 10 февраля."Продлили арест до 17 апреля 2022 года", - сообщил собеседник агентства.Ранее защита Самсонова подала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. Также адвокаты подали в СК заявление, в котором просили возбудить дела на свидетелей за дачу заведомо ложных показаний на парламентария.

https://ria.ru/20220111/golodovka-1767336460.html

владивосток

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происшествия, владивосток, следственный комитет россии (ск рф), артем самсонов (депутат)