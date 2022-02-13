https://ria.ru/20220213/vizit-1772585239.html

Москва и Анкара не согласовали сроки визита Путина в Турцию, заявил посол

Москва и Анкара не согласовали сроки визита Путина в Турцию, заявил посол - РИА Новости, 13.02.2022

Москва и Анкара не согласовали сроки визита Путина в Турцию, заявил посол

Сроки визита президента России Владимира Путина в Турцию пока не согласованы Москвой и Анкарой, сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T16:30

2022-02-13T16:30

2022-02-13T16:42

турция

анкара

владимир путин

мевлют чавушоглу

дмитрий песков

в мире

политика

реджеп тайип эрдоган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568241342_0:0:2926:1646_1920x0_80_0_0_62712130a32e72e20cdaf8e857c2bf27.jpg

АНКАРА, 13 фев – РИА Новости. Сроки визита президента России Владимира Путина в Турцию пока не согласованы Москвой и Анкарой, сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что визит Путина в Турцию возможен после его посещения церемонии открытия пекинской Олимпиады. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Путин воспользуется приглашением главы государства Тайипа Эрдогана посетить Турцию, как только позволят эпидемиологическая обстановка и графики."По моим сведениям, эти сроки (сроки визита – ред.) пока не согласованы между сторонами. А раз так, то, видимо, было бы несколько преждевременным, забегая вперед, рассуждать о программе саммита, его повестке дня и других деталях. Давайте подождем немного и не будем торопиться", - сказал посол в интервью турецкой газете Türkiye, перевод на русский язык которого представило посольство.

https://radiosputnik.ria.ru/20220209/putin-1771902337.html

турция

анкара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, анкара, владимир путин, мевлют чавушоглу, дмитрий песков, в мире, политика, реджеп тайип эрдоган