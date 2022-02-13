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Москва и Анкара не согласовали сроки визита Путина в Турцию, заявил посол
Москва и Анкара не согласовали сроки визита Путина в Турцию, заявил посол - РИА Новости, 13.02.2022
Москва и Анкара не согласовали сроки визита Путина в Турцию, заявил посол
Сроки визита президента России Владимира Путина в Турцию пока не согласованы Москвой и Анкарой, сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T16:30
2022-02-13T16:42
турция
анкара
владимир путин
мевлют чавушоглу
дмитрий песков
в мире
политика
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 13 фев – РИА Новости. Сроки визита президента России Владимира Путина в Турцию пока не согласованы Москвой и Анкарой, сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что визит Путина в Турцию возможен после его посещения церемонии открытия пекинской Олимпиады. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Путин воспользуется приглашением главы государства Тайипа Эрдогана посетить Турцию, как только позволят эпидемиологическая обстановка и графики."По моим сведениям, эти сроки (сроки визита – ред.) пока не согласованы между сторонами. А раз так, то, видимо, было бы несколько преждевременным, забегая вперед, рассуждать о программе саммита, его повестке дня и других деталях. Давайте подождем немного и не будем торопиться", - сказал посол в интервью турецкой газете Türkiye, перевод на русский язык которого представило посольство.
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турция, анкара, владимир путин, мевлют чавушоглу, дмитрий песков, в мире, политика, реджеп тайип эрдоган
16:30 13.02.2022 (обновлено: 16:42 13.02.2022)
 
Москва и Анкара не согласовали сроки визита Путина в Турцию, заявил посол

Посол Ерхов: Москва и Анкара еще не согласовали сроки визита Путина в Турцию

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-подхода
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-подхода - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-подхода. Архивное фото
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АНКАРА, 13 фев – РИА Новости. Сроки визита президента России Владимира Путина в Турцию пока не согласованы Москвой и Анкарой, сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что визит Путина в Турцию возможен после его посещения церемонии открытия пекинской Олимпиады. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Путин воспользуется приглашением главы государства Тайипа Эрдогана посетить Турцию, как только позволят эпидемиологическая обстановка и графики.
"По моим сведениям, эти сроки (сроки визита – ред.) пока не согласованы между сторонами. А раз так, то, видимо, было бы несколько преждевременным, забегая вперед, рассуждать о программе саммита, его повестке дня и других деталях. Давайте подождем немного и не будем торопиться", - сказал посол в интервью турецкой газете Türkiye, перевод на русский язык которого представило посольство.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Исламской Республики Иран Сейедом Эбрахимом Раиси - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
9 февраля, 15:55В мире
В Турции назвали вероятную дату визита Путина
 
ТурцияАнкараВладимир ПутинМевлют ЧавушоглуДмитрий ПесковВ миреПолитикаРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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