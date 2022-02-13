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Москва и Анкара не согласовали сроки визита Путина в Турцию, заявил посол
Москва и Анкара не согласовали сроки визита Путина в Турцию, заявил посол - РИА Новости, 13.02.2022
Москва и Анкара не согласовали сроки визита Путина в Турцию, заявил посол
Сроки визита президента России Владимира Путина в Турцию пока не согласованы Москвой и Анкарой, сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T16:30
2022-02-13T16:30
2022-02-13T16:42
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АНКАРА, 13 фев – РИА Новости. Сроки визита президента России Владимира Путина в Турцию пока не согласованы Москвой и Анкарой, сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что визит Путина в Турцию возможен после его посещения церемонии открытия пекинской Олимпиады. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Путин воспользуется приглашением главы государства Тайипа Эрдогана посетить Турцию, как только позволят эпидемиологическая обстановка и графики."По моим сведениям, эти сроки (сроки визита – ред.) пока не согласованы между сторонами. А раз так, то, видимо, было бы несколько преждевременным, забегая вперед, рассуждать о программе саммита, его повестке дня и других деталях. Давайте подождем немного и не будем торопиться", - сказал посол в интервью турецкой газете Türkiye, перевод на русский язык которого представило посольство.
https://radiosputnik.ria.ru/20220209/putin-1771902337.html
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турция, анкара, владимир путин, мевлют чавушоглу, дмитрий песков, в мире, политика, реджеп тайип эрдоган
16:30 13.02.2022 (обновлено: 16:42 13.02.2022)
Москва и Анкара не согласовали сроки визита Путина в Турцию, заявил посол
Посол Ерхов: Москва и Анкара еще не согласовали сроки визита Путина в Турцию