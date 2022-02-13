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https://ria.ru/20220213/ukrainka-1772608183.html
Самый грязный прием Америки: в бой идут украинские старики?
"Провоцируете войну". Журналиста NBC пристыдили за фото с пожилой украинкой - РИА Новости, 13.02.2022
Самый грязный прием Америки: в бой идут украинские старики?
Англоязычные пользователи соцсети Twitter ужаснулись по поводу публикации американского журналиста Ричарда Энгеля, в которой он продемонстрировал фото, как он... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T21:02
2022-02-13T21:47
в мире
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Англоязычные пользователи соцсети Twitter ужаснулись по поводу публикации американского журналиста Ричарда Энгеля, в которой он продемонстрировал фото, как он утверждает, пожилой украинки с оружием, "готовой защищаться от возможного нападения России"."Она сказала, что моя мать поступила бы так же", — подписал снимок корреспондент NBC.Некоторые из читателей набросились на журналиста, указав, что использование образа стариков в подобном ключе недопустимо."Ваш аккаунт — пример невероятной пропаганды", — поддержал другой."Ноль шансов, что это фото не постановочное. Все делается для того, чтобы повлиять на нарратив нынешней администрации", — понадеялся читатель."Спасибо, что провоцируете войну", — возмутился пользователь."Теперь мы наглядно видим, как Запад сводит с ума пожилых украинцев", — посетовал другой."Ваша пресса — настоящие террористы", — рассердились в комментариях.Необоснованные обвинения в подготовке Россией вторжения на Украину все чаще звучат на Западе. Москва не раз отвергала эти заявления, подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также российская сторона убеждена, что подобные вбросы используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи границ страны. В МИД, помимо прочего, отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Украине защититься от нее — это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html
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в мире, россия, украина, нато, nbc, ситуация на украине, соцсети, twitter
21:02 13.02.2022 (обновлено: 21:47 13.02.2022)
 
"Провоцируете войну". Журналиста NBC пристыдили за фото с пожилой украинкой

Корреспондента NBC Энгеля раскритиковали за использование украинских стариков в пропаганде

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди с флагом Украины
Люди с флагом Украины - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди с флагом Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Англоязычные пользователи соцсети Twitter ужаснулись по поводу публикации американского журналиста Ричарда Энгеля, в которой он продемонстрировал фото, как он утверждает, пожилой украинки с оружием, "готовой защищаться от возможного нападения России".
"Она сказала, что моя мать поступила бы так же", — подписал снимок корреспондент NBC.
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Некоторые из читателей набросились на журналиста, указав, что использование образа стариков в подобном ключе недопустимо.
"Прекратите эту жуткую пропаганду", — написал один из них.
"Ваш аккаунт — пример невероятной пропаганды", — поддержал другой.
"Ноль шансов, что это фото не постановочное. Все делается для того, чтобы повлиять на нарратив нынешней администрации", — понадеялся читатель.
"Спасибо, что провоцируете войну", — возмутился пользователь.
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"Теперь мы наглядно видим, как Запад сводит с ума пожилых украинцев", — посетовал другой.
"Ваша пресса — настоящие террористы", — рассердились в комментариях.
Необоснованные обвинения в подготовке Россией вторжения на Украину все чаще звучат на Западе. Москва не раз отвергала эти заявления, подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также российская сторона убеждена, что подобные вбросы используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи границ страны. В МИД, помимо прочего, отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Украине защититься от нее — это и смешно, и опасно.
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