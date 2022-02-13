https://ria.ru/20220213/ukrainka-1772608183.html

Самый грязный прием Америки: в бой идут украинские старики?

"Провоцируете войну". Журналиста NBC пристыдили за фото с пожилой украинкой - РИА Новости, 13.02.2022

Самый грязный прием Америки: в бой идут украинские старики?

Англоязычные пользователи соцсети Twitter ужаснулись по поводу публикации американского журналиста Ричарда Энгеля, в которой он продемонстрировал фото, как он... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T21:02

2022-02-13T21:02

2022-02-13T21:47

в мире

россия

украина

нато

nbc

ситуация на украине

соцсети

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764030484_571:877:2651:2047_1920x0_80_0_0_e1e095c3e3ec66af1f50c4e0fcc84516.jpg

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Англоязычные пользователи соцсети Twitter ужаснулись по поводу публикации американского журналиста Ричарда Энгеля, в которой он продемонстрировал фото, как он утверждает, пожилой украинки с оружием, "готовой защищаться от возможного нападения России"."Она сказала, что моя мать поступила бы так же", — подписал снимок корреспондент NBC.Некоторые из читателей набросились на журналиста, указав, что использование образа стариков в подобном ключе недопустимо."Ваш аккаунт — пример невероятной пропаганды", — поддержал другой."Ноль шансов, что это фото не постановочное. Все делается для того, чтобы повлиять на нарратив нынешней администрации", — понадеялся читатель."Спасибо, что провоцируете войну", — возмутился пользователь."Теперь мы наглядно видим, как Запад сводит с ума пожилых украинцев", — посетовал другой."Ваша пресса — настоящие террористы", — рассердились в комментариях.Необоснованные обвинения в подготовке Россией вторжения на Украину все чаще звучат на Западе. Москва не раз отвергала эти заявления, подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также российская сторона убеждена, что подобные вбросы используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи границ страны. В МИД, помимо прочего, отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Украине защититься от нее — это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html

https://ria.ru/20220213/kitay-1772587041.html

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, нато, nbc, ситуация на украине, соцсети, twitter