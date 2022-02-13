https://ria.ru/20220213/ukraina-1772590744.html

В Белом доме заявили, что не в состоянии назвать "дату войны" на Украине

В Белом доме заявили, что не в состоянии назвать "дату войны" на Украине - РИА Новости, 13.02.2022

В Белом доме заявили, что не в состоянии назвать "дату войны" на Украине

В Белом доме не знают точной даты "вторжения России на Украину", заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире CNN. РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T17:11

2022-02-13T17:11

2022-02-13T20:49

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ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. В Белом доме не знают точной даты "вторжения России на Украину", заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире CNN.В свою очередь, в Пентагоне считают, что "масштабные военные действия" на Украине "могут начаться в любой день". Об этом заявил официальный представитель военного ведомства США Джон Кирби в эфире телеканала Fox News.Он отметил, что оценки основаны на данных из "различных источников"."Речь идет не только о данных разведки, но и о том, что мы наблюдаем: скопление свыше 100 тысяч военных у границ Украины", — заявил Кирби.Как написала газета Politico, президент США Джо Байден в пятницу заявил лидерам европейских стран, что "российское вторжение" может начаться 16 февраля.Эскалация конфликтаВ последние месяцы Запад не перестает обвинять Москву в подготовке "вторжения на Украину", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством.В России отвергают все приписываемые ей планы по эскалации конфликта на Украине и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения с Донбассом половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации ситуации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информационная истерия Запада сопровождается большим количеством лжи и фейков.

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

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https://ria.ru/20220213/sanktsii-1772591150.html

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