17:11 13.02.2022 (обновлено: 20:49 13.02.2022)
В Белом доме заявили, что не в состоянии назвать "дату войны" на Украине
Советник Байдена Салливан: США не в состоянии точно предсказать "дату войны" на Украине
Белый дом в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. В Белом доме не знают точной даты "вторжения России на Украину", заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире CNN.
"Мы не можем с точностью предсказать день, но говорим, что находимся в таком периоде, когда вторжение — крупная военная операция — может быть начата Россией на Украине в любой день. Это включает следующую неделю, до конца Олимпиады. Конечно, это может случиться после Олимпиады. Или, такое все еще возможно, Россия может избрать путь дипломатии", — сказал американский чиновник.
В свою очередь, в Пентагоне считают, что "масштабные военные действия" на Украине "могут начаться в любой день". Об этом заявил официальный представитель военного ведомства США Джон Кирби в эфире телеканала Fox News.
Он отметил, что оценки основаны на данных из "различных источников".
"Речь идет не только о данных разведки, но и о том, что мы наблюдаем: скопление свыше 100 тысяч военных у границ Украины", — заявил Кирби.
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Как написала газета Politico, президент США Джо Байден в пятницу заявил лидерам европейских стран, что "российское вторжение" может начаться 16 февраля.
Эскалация конфликта
В последние месяцы Запад не перестает обвинять Москву в подготовке "вторжения на Украину", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством.
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В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации ситуации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информационная истерия Запада сопровождается большим количеством лжи и фейков.