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Посол Украины обвинил Германию в лицемерии
Посол Украины обвинил Германию в лицемерии - РИА Новости, 13.02.2022
Посол Украины обвинил Германию в лицемерии
Посол Украины в Берлине Андрей Мельник обвинил Германию в лицемерии после сообщений СМИ о том, что в 2020 году ФРГ поставила в Россию товары двойного назначения РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T14:03
2022-02-13T15:12
в мире
сергей лавров
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БЕРЛИН, 13 фев — РИА Новости. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник обвинил Германию в лицемерии после сообщений СМИ о том, что в 2020 году ФРГ поставила в Россию товары двойного назначения на сумму 366 миллионов евро."Лицемерие Германии: Украине не предоставляют оружие для самообороны против российского военного наступления, но в одном лишь 2020 году в Россию на сумму 366 миллионов евро были поставлены товары двойного назначения, которые могут использоваться для производства вооружений. &lt;...&gt; И это несмотря на санкции ЕС!!" — написал дипломат в Twitter.Издание Welt со ссылкой на попавшие в его распоряжение данные Министерства экономики ФРГ в воскресенье сообщило, что в 2020 году федеральное ведомство по экономическим вопросам и контролю за экспортом выдало германским компаниям 673 разрешения на экспорт товаров двойного назначения в Россию, объем экспорта таких товаров составил около 366 миллионов евро. Издание не уточняет, что именно экспортировали немецкие компании.Россия заняла четвертое место среди стран, которым ФРГ поставила такие товары. На первом месте находится Китай, объем экспорта товаров двойного назначения туда составил 1,6 миллиарда евро. Далее следуют США и Бразилия. Сумма поставок таких товаров из ФРГ на Украину составила 17 миллионов евро.Между Берлином и Киевом в последнее время обострился конфликт по поводу поставок вооружений. Берлин не поставляет летальное оружие в кризисные регионы, в том числе на Украину, украинские власти просят правительство ФРГ пересмотреть эту политику, предупреждая, что ее неизменность может сказаться на двусторонних отношениях. На этом фоне Германия, как подчеркивалось в ответ на просьбу Киева, решила поставить Украине пять тысяч касок, что в ряде немецких СМИ вызвало критику. Большинство немцев, по опросам общественного мнения, против поставок оружия Украине.Запад обвиняет Россию в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерия вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, "информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками".В России выражают обеспокоенность тем, что Запад продолжает накачивать Киев оружием и отправлять военных инструкторов.
https://ria.ru/20220213/bombardirovschiki-1772559954.html
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в мире, сергей лавров, россия, киев, сша, нато, twitter, welt
14:03 13.02.2022 (обновлено: 15:12 13.02.2022)
 
Посол Украины обвинил Германию в лицемерии

Посол Украины обвинил ФРГ в лицемерии из-за экспорта товаров двойного назначения в Россию

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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БЕРЛИН, 13 фев — РИА Новости. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник обвинил Германию в лицемерии после сообщений СМИ о том, что в 2020 году ФРГ поставила в Россию товары двойного назначения на сумму 366 миллионов евро.
"Лицемерие Германии: Украине не предоставляют оружие для самообороны против российского военного наступления, но в одном лишь 2020 году в Россию на сумму 366 миллионов евро были поставлены товары двойного назначения, которые могут использоваться для производства вооружений. <...> И это несмотря на санкции ЕС!!" — написал дипломат в Twitter.
Издание Welt со ссылкой на попавшие в его распоряжение данные Министерства экономики ФРГ в воскресенье сообщило, что в 2020 году федеральное ведомство по экономическим вопросам и контролю за экспортом выдало германским компаниям 673 разрешения на экспорт товаров двойного назначения в Россию, объем экспорта таких товаров составил около 366 миллионов евро. Издание не уточняет, что именно экспортировали немецкие компании.
Россия заняла четвертое место среди стран, которым ФРГ поставила такие товары. На первом месте находится Китай, объем экспорта товаров двойного назначения туда составил 1,6 миллиарда евро. Далее следуют США и Бразилия. Сумма поставок таких товаров из ФРГ на Украину составила 17 миллионов евро.
Между Берлином и Киевом в последнее время обострился конфликт по поводу поставок вооружений. Берлин не поставляет летальное оружие в кризисные регионы, в том числе на Украину, украинские власти просят правительство ФРГ пересмотреть эту политику, предупреждая, что ее неизменность может сказаться на двусторонних отношениях. На этом фоне Германия, как подчеркивалось в ответ на просьбу Киева, решила поставить Украине пять тысяч касок, что в ряде немецких СМИ вызвало критику. Большинство немцев, по опросам общественного мнения, против поставок оружия Украине.
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Запад обвиняет Россию в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерия вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, "информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками".
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