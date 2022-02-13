https://ria.ru/20220213/ukraina-1772549128.html
Украина и Турция обсудили развитие военно-технического сотрудничества
Украина и Турция обсудили развитие военно-технического сотрудничества - РИА Новости, 13.02.2022
Украина и Турция обсудили развитие военно-технического сотрудничества
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провели разговор, в ходе которого обсудили угрозы в Черном и Азовском морях,... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T11:07
2022-02-13T11:07
2022-02-13T15:00
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ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провели разговор, в ходе которого обсудили угрозы в Черном и Азовском морях, а также развитие двустороннего военно-технического сотрудничества."Содержательный разговор с турецким коллегой и другом Мевлютом Чавушоглу по поводу созданного Россией кризиса с безопасностью и угроз в Азовском и Черном морях, дипломатических путей снижения напряжения. Приветствую активные усилия Анкары. Обсудили развитие военно-технического сотрудничества Украины и Турции", — написал Кулеба в своем Twitter.
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мевлют чавушоглу, россия, черное море, украина, twitter, ситуация в днр и лнр
11:07 13.02.2022 (обновлено: 15:00 13.02.2022)
Украина и Турция обсудили развитие военно-технического сотрудничества
Глава МИД Украины Кулеба обсудил с турецким коллегой Чавушоглу военное сотрудничество