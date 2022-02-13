Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220213/ukraina-1772549128.html
Украина и Турция обсудили развитие военно-технического сотрудничества
Украина и Турция обсудили развитие военно-технического сотрудничества - РИА Новости, 13.02.2022
Украина и Турция обсудили развитие военно-технического сотрудничества
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провели разговор, в ходе которого обсудили угрозы в Черном и Азовском морях,... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T11:07
2022-02-13T15:00
мевлют чавушоглу
россия
черное море
украина
twitter
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761403836_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cc9c7abfda9aaadc83c4c8bfa4a32e5e.jpg
КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провели разговор, в ходе которого обсудили угрозы в Черном и Азовском морях, а также развитие двустороннего военно-технического сотрудничества."Содержательный разговор с турецким коллегой и другом Мевлютом Чавушоглу по поводу созданного Россией кризиса с безопасностью и угроз в Азовском и Черном морях, дипломатических путей снижения напряжения. Приветствую активные усилия Анкары. Обсудили развитие военно-технического сотрудничества Украины и Турции", — написал Кулеба в своем Twitter.
https://ria.ru/20220212/putin-1772464761.html
россия
черное море
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761403836_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_914fed82fa2ad79efd2e1c64f1d872a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мевлют чавушоглу, россия, черное море, украина, twitter, ситуация в днр и лнр
11:07 13.02.2022 (обновлено: 15:00 13.02.2022)
 
Украина и Турция обсудили развитие военно-технического сотрудничества

Глава МИД Украины Кулеба обсудил с турецким коллегой Чавушоглу военное сотрудничество

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Читать ria.ru в
КИЕВ, 13 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провели разговор, в ходе которого обсудили угрозы в Черном и Азовском морях, а также развитие двустороннего военно-технического сотрудничества.
"Содержательный разговор с турецким коллегой и другом Мевлютом Чавушоглу по поводу созданного Россией кризиса с безопасностью и угроз в Азовском и Черном морях, дипломатических путей снижения напряжения. Приветствую активные усилия Анкары. Обсудили развитие военно-технического сотрудничества Украины и Турции", — написал Кулеба в своем Twitter.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
12 февраля, 15:30
В Турции рассказали о снимке с Путиным, который заставил Байдена нервничать
 
Мевлют ЧавушоглуРоссияЧерное мореУкраинаTwitterСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала