https://ria.ru/20220213/sud-1772579196.html

В Петербурге арестовали подозреваемого в заказных убийствах в 90-е годы

В Петербурге арестовали подозреваемого в заказных убийствах в 90-е годы - РИА Новости, 13.02.2022

В Петербурге арестовали подозреваемого в заказных убийствах в 90-е годы

Суд избрал меру пресечения двоим задержанным мужчинам, подозреваемым в заказных убийствах более 20 лет назад: Алексею Смирнову суд определил арест, Андрею... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T15:33

2022-02-13T15:33

2022-02-13T15:33

происшествия

новгородская область

санкт-петербург

боровичи

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения двоим задержанным мужчинам, подозреваемым в заказных убийствах более 20 лет назад: Алексею Смирнову суд определил арест, Андрею Чванову - домашний арест, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.Ранее ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти заявляло, что уголовный розыск задержал двоих членов "боевого крыла" криминальной группировки "из 90-х". Чванов был задержан в городе Боровичи Новгородской области, а Смирнов - в Петербурге.Обоим фигурантам мера избрана по 10 апреля.Им вменяется, что в 1997 году они убили из пистолета лидера одной из криминальных группировок Сергея Афанасьева в Петербурге и забрали у него 7 тысяч долларов. По данным ГУ МВД по Петербургу, в 1999 году они могли совершить убийство 23-летней Инны Параевой на Украине, которую зарезали в машине, а в 2001 году - застрелить из карабина бизнесмена Олега Тарана в Петербурге.Добавляется, что один из соучастников этих убийств скончался, еще один находится в розыске с 2000 года.

https://ria.ru/20220213/ubiystvo-1772547929.html

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происшествия, новгородская область, санкт-петербург, боровичи