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В Петербурге арестовали подозреваемого в заказных убийствах в 90-е годы
В Петербурге арестовали подозреваемого в заказных убийствах в 90-е годы - РИА Новости, 13.02.2022
В Петербурге арестовали подозреваемого в заказных убийствах в 90-е годы
Суд избрал меру пресечения двоим задержанным мужчинам, подозреваемым в заказных убийствах более 20 лет назад: Алексею Смирнову суд определил арест, Андрею... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T15:33
2022-02-13T15:33
происшествия
новгородская область
санкт-петербург
боровичи
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения двоим задержанным мужчинам, подозреваемым в заказных убийствах более 20 лет назад: Алексею Смирнову суд определил арест, Андрею Чванову - домашний арест, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.Ранее ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти заявляло, что уголовный розыск задержал двоих членов "боевого крыла" криминальной группировки "из 90-х". Чванов был задержан в городе Боровичи Новгородской области, а Смирнов - в Петербурге.Обоим фигурантам мера избрана по 10 апреля.Им вменяется, что в 1997 году они убили из пистолета лидера одной из криминальных группировок Сергея Афанасьева в Петербурге и забрали у него 7 тысяч долларов. По данным ГУ МВД по Петербургу, в 1999 году они могли совершить убийство 23-летней Инны Параевой на Украине, которую зарезали в машине, а в 2001 году - застрелить из карабина бизнесмена Олега Тарана в Петербурге.Добавляется, что один из соучастников этих убийств скончался, еще один находится в розыске с 2000 года.
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новгородская область
санкт-петербург
боровичи
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происшествия, новгородская область, санкт-петербург, боровичи
15:33 13.02.2022
 
В Петербурге арестовали подозреваемого в заказных убийствах в 90-е годы

Одного из двух подозреваемых в заказных убийствах в 90-е годы арестовали в Петербурге

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Статуя Фемиды
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения двоим задержанным мужчинам, подозреваемым в заказных убийствах более 20 лет назад: Алексею Смирнову суд определил арест, Андрею Чванову - домашний арест, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
Ранее ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти заявляло, что уголовный розыск задержал двоих членов "боевого крыла" криминальной группировки "из 90-х". Чванов был задержан в городе Боровичи Новгородской области, а Смирнов - в Петербурге.

"Чванов вменяемое признал. Следствие ходатайствовало о домашнем аресте. Суд ходатайство удовлетворил… Суд ходатайство следствия о страже Смирнова удовлетворил", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.

Обоим фигурантам мера избрана по 10 апреля.
Им вменяется, что в 1997 году они убили из пистолета лидера одной из криминальных группировок Сергея Афанасьева в Петербурге и забрали у него 7 тысяч долларов. По данным ГУ МВД по Петербургу, в 1999 году они могли совершить убийство 23-летней Инны Параевой на Украине, которую зарезали в машине, а в 2001 году - застрелить из карабина бизнесмена Олега Тарана в Петербурге.
Добавляется, что один из соучастников этих убийств скончался, еще один находится в розыске с 2000 года.
Один из подозреваемых в заказных убийствах, совершенных более 20 лет назад. Кадр видео
Вчера, 10:52
В Петербурге и под Новгородом задержали подозреваемых в заказных убийствах
 
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