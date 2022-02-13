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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220213/skulptura-1772289072.html
В честь юбилея петербургского ТЮЗа установят скульптуру Конька-Горбунка
В честь юбилея петербургского ТЮЗа установят скульптуру Конька-Горбунка - РИА Новости, 13.02.2022
В честь юбилея петербургского ТЮЗа установят скульптуру Конька-Горбунка
Скульптуру Конька-Горбунка установят на площади перед Театром юных зрителей (ТЮЗ) имени Брянцева 23 февраля, когда исполнится 100 лет театру, открывшемуся... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T03:22
2022-02-13T03:22
культура
новости культуры
театры
санкт-петербург
театр юных зрителей имени брянцева
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Скульптуру Конька-Горбунка установят на площади перед Театром юных зрителей (ТЮЗ) имени Брянцева 23 февраля, когда исполнится 100 лет театру, открывшемуся спектаклем по сказке Ершова в 1922 году, сообщила директор ТЮЗа Светлана Лаврецова.Спектакль, которым ТЮЗ открылся 23 февраля 1922 года, состоится в этот же день. Предполагается, что в нем примут участие российские артисты, ранее служившие в театре и участвовавшие в "Коньке-Горбунке" в разные годы.По словам Лаврецовой, 23 февраля в ТЮЗе также будет установлен сейф, куда народная артистка России Ирина Соколова заложит послание будущему поколению, которое можно будет извлечь только через 50 лет.Как отметила директор ТЮЗа, юбилейные мероприятия начнутся уже 14 февраля, когда состоится встреча участников Делегатского собрания театра разных лет. Днем позже пройдет премьера спектакля "Время и место", посвященного истории ТЮЗа, а на 24 февраля запланирован спектакль-концерт "Планета ТЮЗ".Лаврецова также добавила, что городские власти готовят сюрприз к столетию театра. "Подарок точно будет, но пока мы сохраним его в тайне", — отметила она.Григорий Потоцкий — член международного союза художников при ЮНЕСКО, он установил более 120 памятников в 41 стране мира. Ранее его работа "Реквием по Есенину" была установлена около музея поэта в Москве, она вызвала недовольство и обсуждение в обществе.
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новости культуры, театры, санкт-петербург, театр юных зрителей имени брянцева
03:22 13.02.2022
 
В честь юбилея петербургского ТЮЗа установят скульптуру Конька-Горбунка

Скульптуру Конька-Горбунка установят перед петербургским ТЮЗом в день столетия театра

© Фото : ТЮЗ им. А.А. БрянцеваТеатр юных зрителей имени А.А. Брянцева в Санкт-Петербурге
Театр юных зрителей имени А.А. Брянцева в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© Фото : ТЮЗ им. А.А. Брянцева
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Скульптуру Конька-Горбунка установят на площади перед Театром юных зрителей (ТЮЗ) имени Брянцева 23 февраля, когда исполнится 100 лет театру, открывшемуся спектаклем по сказке Ершова в 1922 году, сообщила директор ТЮЗа Светлана Лаврецова.
"Двадцать третьего февраля нам подарит скульптор Григорий Потоцкий скульптурную композицию Конька-Горбунка. Мы установим ее на площади перед театром", — прокомментировала она журналистам.
Спектакль, которым ТЮЗ открылся 23 февраля 1922 года, состоится в этот же день. Предполагается, что в нем примут участие российские артисты, ранее служившие в театре и участвовавшие в "Коньке-Горбунке" в разные годы.
По словам Лаврецовой, 23 февраля в ТЮЗе также будет установлен сейф, куда народная артистка России Ирина Соколова заложит послание будущему поколению, которое можно будет извлечь только через 50 лет.
© РИА Новости / В. Шияновский / Перейти в фотобанкРепродукция иллюстрации к сказке Петра Ершова "Конек-Горбунок". Художник Николай Кочергин
Репродукция иллюстрации к сказке Петра Ершова Конек-Горбунок. Художник Николай Кочергин - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / В. Шияновский
Перейти в фотобанк
Репродукция иллюстрации к сказке Петра Ершова "Конек-Горбунок". Художник Николай Кочергин
Как отметила директор ТЮЗа, юбилейные мероприятия начнутся уже 14 февраля, когда состоится встреча участников Делегатского собрания театра разных лет. Днем позже пройдет премьера спектакля "Время и место", посвященного истории ТЮЗа, а на 24 февраля запланирован спектакль-концерт "Планета ТЮЗ".
Лаврецова также добавила, что городские власти готовят сюрприз к столетию театра. "Подарок точно будет, но пока мы сохраним его в тайне", — отметила она.
Григорий Потоцкий — член международного союза художников при ЮНЕСКО, он установил более 120 памятников в 41 стране мира. Ранее его работа "Реквием по Есенину" была установлена около музея поэта в Москве, она вызвала недовольство и обсуждение в обществе.
Спектакль «Человек из Ламанчи» с участием Владимира Зельдина - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
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