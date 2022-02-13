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В честь юбилея петербургского ТЮЗа установят скульптуру Конька-Горбунка

В честь юбилея петербургского ТЮЗа установят скульптуру Конька-Горбунка - РИА Новости, 13.02.2022

В честь юбилея петербургского ТЮЗа установят скульптуру Конька-Горбунка

Скульптуру Конька-Горбунка установят на площади перед Театром юных зрителей (ТЮЗ) имени Брянцева 23 февраля, когда исполнится 100 лет театру, открывшемуся... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T03:22

2022-02-13T03:22

2022-02-13T03:22

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театр юных зрителей имени брянцева

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Скульптуру Конька-Горбунка установят на площади перед Театром юных зрителей (ТЮЗ) имени Брянцева 23 февраля, когда исполнится 100 лет театру, открывшемуся спектаклем по сказке Ершова в 1922 году, сообщила директор ТЮЗа Светлана Лаврецова.Спектакль, которым ТЮЗ открылся 23 февраля 1922 года, состоится в этот же день. Предполагается, что в нем примут участие российские артисты, ранее служившие в театре и участвовавшие в "Коньке-Горбунке" в разные годы.По словам Лаврецовой, 23 февраля в ТЮЗе также будет установлен сейф, куда народная артистка России Ирина Соколова заложит послание будущему поколению, которое можно будет извлечь только через 50 лет.Как отметила директор ТЮЗа, юбилейные мероприятия начнутся уже 14 февраля, когда состоится встреча участников Делегатского собрания театра разных лет. Днем позже пройдет премьера спектакля "Время и место", посвященного истории ТЮЗа, а на 24 февраля запланирован спектакль-концерт "Планета ТЮЗ".Лаврецова также добавила, что городские власти готовят сюрприз к столетию театра. "Подарок точно будет, но пока мы сохраним его в тайне", — отметила она.Григорий Потоцкий — член международного союза художников при ЮНЕСКО, он установил более 120 памятников в 41 стране мира. Ранее его работа "Реквием по Есенину" была установлена около музея поэта в Москве, она вызвала недовольство и обсуждение в обществе.

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новости культуры, театры, санкт-петербург, театр юных зрителей имени брянцева