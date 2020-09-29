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Культура
https://ria.ru/20200929/esenin-1577947850.html
В Москве открыли памятник Сергею Есенину к 125-летию поэта
На территории Московского государственного музея С.А. Есенина состоялось торжественное открытие памятника поэту к его 125-летию. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T15:11
2020-09-29T15:11
культура
новости культуры
музеи
юнеско
сергей есенин
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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости</strong>. На территории Московского государственного музея С.А. Есенина состоялось торжественное открытие памятника поэту к его 125-летию. Автор скульптуры Григорий Потоцкий назвал свою работу "Реквием по Есенину" или "Ангел русской поэзии". "Есенин – это ангел со сломанными крыльями… Это наша боль. Его поэзия – отражение великой печали и великой красоты русского народа", — пояснил скульптор.Григорий Потоцкий — член международного союза художников при ЮНЕСКО, он установил более 120 памятников в 41 стране мира. Музей С.А. Есенина в Москве открылся в 1995 году, к 100-летию со дня рождения поэта. Литературно-мемориальная экспозиция музея была создана группой энтузиастов-профессионалов на общественных началах. В этом доме (№ 24 по Большому Строченовскому переулку) поэт жил и был прописан с 1912 по 1918 годы.
https://ria.ru/20200626/1573514051.html
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новости культуры, музеи, юнеско, сергей есенин

В Москве открыли памятник Сергею Есенину к 125-летию поэта

15:11 29.09.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПамятник Сергею Есенину скульптора Григория Потоцкого к 125-летию поэта на территории Московского государственного музея Сергея Есенина в Москве.
Памятник Сергею Есенину скульптора Григория Потоцкого к 125-летию поэта на территории Московского государственного музея Сергея Есенина в Москве. - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. На территории Московского государственного музея С.А. Есенина состоялось торжественное открытие памятника поэту к его 125-летию.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСкульптор Григорий Потоцкий (справа) на церемонии открытия памятника Сергею Есенину к 125-летию поэта на территории Московского государственного музея Сергея Есенина в Москве.
Скульптор Григорий Потоцкий (справа) на церемонии открытия памятника Сергею Есенину к 125-летию поэта на территории Московского государственного музея Сергея Есенина в Москве. - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Скульптор Григорий Потоцкий (справа) на церемонии открытия памятника Сергею Есенину к 125-летию поэта на территории Московского государственного музея Сергея Есенина в Москве.
Автор скульптуры Григорий Потоцкий назвал свою работу "Реквием по Есенину" или "Ангел русской поэзии".
"Есенин – это ангел со сломанными крыльями… Это наша боль. Его поэзия – отражение великой печали и великой красоты русского народа", — пояснил скульптор.
Григорий Потоцкий — член международного союза художников при ЮНЕСКО, он установил более 120 памятников в 41 стране мира.
Музей С.А. Есенина в Москве открылся в 1995 году, к 100-летию со дня рождения поэта. Литературно-мемориальная экспозиция музея была создана группой энтузиастов-профессионалов на общественных началах. В этом доме (№ 24 по Большому Строченовскому переулку) поэт жил и был прописан с 1912 по 1918 годы.
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