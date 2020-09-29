https://ria.ru/20200929/esenin-1577947850.html
В Москве открыли памятник Сергею Есенину к 125-летию поэта
На территории Московского государственного музея С.А. Есенина состоялось торжественное открытие памятника поэту к его 125-летию. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T15:11
2020-09-29T15:11
2020-09-29T15:11
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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости</strong>. На территории Московского государственного музея С.А. Есенина состоялось торжественное открытие памятника поэту к его 125-летию. Автор скульптуры Григорий Потоцкий назвал свою работу "Реквием по Есенину" или "Ангел русской поэзии". "Есенин – это ангел со сломанными крыльями… Это наша боль. Его поэзия – отражение великой печали и великой красоты русского народа", — пояснил скульптор.Григорий Потоцкий — член международного союза художников при ЮНЕСКО, он установил более 120 памятников в 41 стране мира. Музей С.А. Есенина в Москве открылся в 1995 году, к 100-летию со дня рождения поэта. Литературно-мемориальная экспозиция музея была создана группой энтузиастов-профессионалов на общественных началах. В этом доме (№ 24 по Большому Строченовскому переулку) поэт жил и был прописан с 1912 по 1918 годы.
https://ria.ru/20200626/1573514051.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музеи, юнеско, сергей есенин
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. На территории Московского государственного музея С.А. Есенина состоялось торжественное открытие памятника поэту к его 125-летию.
Автор скульптуры Григорий Потоцкий назвал свою работу "Реквием по Есенину" или "Ангел русской поэзии".
"Есенин – это ангел со сломанными крыльями… Это наша боль. Его поэзия – отражение великой печали и великой красоты русского народа", — пояснил скульптор.
Григорий Потоцкий — член международного союза художников при ЮНЕСКО, он установил более 120 памятников в 41 стране мира.
Музей С.А. Есенина в Москве открылся в 1995 году, к 100-летию со дня рождения поэта. Литературно-мемориальная экспозиция музея была создана группой энтузиастов-профессионалов на общественных началах. В этом доме (№ 24 по Большому Строченовскому переулку) поэт жил и был прописан с 1912 по 1918 годы.