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Кого американцы рискнули оставить в Киеве
Сотрудников посольства США в Киеве переводят во Львов, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.02.2022
Кого американцы рискнули оставить в Киеве
Сотрудники посольства США, работавшие в Киеве, срочно переезжают во Львов, заявил анонимный представитель американской дипмиссии "Европейской правде". РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T21:26
2022-02-13T21:26
2022-02-13T21:26
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Сотрудники посольства США, работавшие в Киеве, срочно переезжают во Львов, заявил анонимный представитель американской дипмиссии "Европейской правде"."Во Львове будет работать основная команда посольства", — заявил он.Также, по его словам, в город переедет поверенная в делах США Кристина Квин. Технический персонал, как заявил собеседник журналистов, останется в Киеве, чтобы не оставлять здание "заброшенным".Накануне госдепартамент США сообщал, что во Львове сохранится "незначительное консульское присутствие" после того, как большинство сотрудников дипмиссии вывезут из Киева "по соображениям безопасности". В заявлении также предлагалось гражданам обращаться в посольства США в соседних странах.Из Вашингтона также прозвучали призывы к соотечественникам "немедленно покинуть Украину и воздержаться от поездок туда".В последнее время на Западе все сильнее раздуваются вбросы о подготовки Россией вторжения на Украину. В самой Москве расценили это как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ, а также неоднократно подчеркивали, что никому не угрожают и ни на кого не собираются нападать.
https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html
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в мире, сша, нато, россия, киев, украина, ситуация на украине
Сотрудников посольства США в Киеве переводят во Львов, сообщили СМИ
"Европейская правда": основную команду посольства США в Киеве эвакуируют во Львов