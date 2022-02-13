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https://ria.ru/20220213/posolstvo-1772609717.html
Кого американцы рискнули оставить в Киеве
Сотрудников посольства США в Киеве переводят во Львов, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.02.2022
Кого американцы рискнули оставить в Киеве
Сотрудники посольства США, работавшие в Киеве, срочно переезжают во Львов, заявил анонимный представитель американской дипмиссии "Европейской правде". РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T21:26
2022-02-13T21:26
в мире
сша
нато
россия
киев
украина
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Сотрудники посольства США, работавшие в Киеве, срочно переезжают во Львов, заявил анонимный представитель американской дипмиссии "Европейской правде"."Во Львове будет работать основная команда посольства", — заявил он.Также, по его словам, в город переедет поверенная в делах США Кристина Квин. Технический персонал, как заявил собеседник журналистов, останется в Киеве, чтобы не оставлять здание "заброшенным".Накануне госдепартамент США сообщал, что во Львове сохранится "незначительное консульское присутствие" после того, как большинство сотрудников дипмиссии вывезут из Киева "по соображениям безопасности". В заявлении также предлагалось гражданам обращаться в посольства США в соседних странах.Из Вашингтона также прозвучали призывы к соотечественникам "немедленно покинуть Украину и воздержаться от поездок туда".В последнее время на Западе все сильнее раздуваются вбросы о подготовки Россией вторжения на Украину. В самой Москве расценили это как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ, а также неоднократно подчеркивали, что никому не угрожают и ни на кого не собираются нападать.
https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html
https://ria.ru/20220213/ukrainka-1772608183.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, нато, россия, киев, украина, ситуация на украине
21:26 13.02.2022
 
Сотрудников посольства США в Киеве переводят во Львов, сообщили СМИ

"Европейская правда": основную команду посольства США в Киеве эвакуируют во Львов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание посольства США в Киеве
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание посольства США в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Сотрудники посольства США, работавшие в Киеве, срочно переезжают во Львов, заявил анонимный представитель американской дипмиссии "Европейской правде".
"Во Львове будет работать основная команда посольства", — заявил он.
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Также, по его словам, в город переедет поверенная в делах США Кристина Квин. Технический персонал, как заявил собеседник журналистов, останется в Киеве, чтобы не оставлять здание "заброшенным".
Накануне госдепартамент США сообщал, что во Львове сохранится "незначительное консульское присутствие" после того, как большинство сотрудников дипмиссии вывезут из Киева "по соображениям безопасности". В заявлении также предлагалось гражданам обращаться в посольства США в соседних странах.
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В последнее время на Западе все сильнее раздуваются вбросы о подготовки Россией вторжения на Украину. В самой Москве расценили это как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ, а также неоднократно подчеркивали, что никому не угрожают и ни на кого не собираются нападать.
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