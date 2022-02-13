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Кого американцы рискнули оставить в Киеве

Сотрудников посольства США в Киеве переводят во Львов, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.02.2022

Кого американцы рискнули оставить в Киеве

Сотрудники посольства США, работавшие в Киеве, срочно переезжают во Львов, заявил анонимный представитель американской дипмиссии "Европейской правде". РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T21:26

2022-02-13T21:26

2022-02-13T21:26

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Сотрудники посольства США, работавшие в Киеве, срочно переезжают во Львов, заявил анонимный представитель американской дипмиссии "Европейской правде"."Во Львове будет работать основная команда посольства", — заявил он.Также, по его словам, в город переедет поверенная в делах США Кристина Квин. Технический персонал, как заявил собеседник журналистов, останется в Киеве, чтобы не оставлять здание "заброшенным".Накануне госдепартамент США сообщал, что во Львове сохранится "незначительное консульское присутствие" после того, как большинство сотрудников дипмиссии вывезут из Киева "по соображениям безопасности". В заявлении также предлагалось гражданам обращаться в посольства США в соседних странах.Из Вашингтона также прозвучали призывы к соотечественникам "немедленно покинуть Украину и воздержаться от поездок туда".В последнее время на Западе все сильнее раздуваются вбросы о подготовки Россией вторжения на Украину. В самой Москве расценили это как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ, а также неоднократно подчеркивали, что никому не угрожают и ни на кого не собираются нападать.

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html

https://ria.ru/20220213/ukrainka-1772608183.html

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

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в мире, сша, нато, россия, киев, украина, ситуация на украине