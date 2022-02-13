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Участница от Украины на Евровидении оказалась в базе "Миротворца"

Участница от Украины на Евровидении оказалась в базе "Миротворца" - РИА Новости, 13.02.2022

Участница от Украины на Евровидении оказалась в базе "Миротворца"

Украинская певица Алина Паш, победившая в национальном отборе Украины на музыкальный конкурс Евровидение-2022, оказалась в базе "Миротворца". РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T06:03

2022-02-13T06:03

2022-02-13T07:06

культура

джамала (сусана джамаладинова)

италия

роттердам

в мире

москва

алина паш

евровидение-2022

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Украинская певица Алина Паш, победившая в национальном отборе Украины на музыкальный конкурс Евровидение-2022, оказалась в базе "Миротворца".Как указывается на сайте скандального украинского ресурса "Миротворец", Алина Ивановна Паш (Pash Alina Ivanovna) внесена в его базу за посещение Крыма. Сайт счел это "сознательным нарушением государственной границы Украины".Артистка выступила с песней "Тіні забутих предків" (Тени забытых предков. — Прим. ред.). Она заняла первое место, набрав 15 баллов по результатам голосования зрителей и жюри. В его состав вошли победительница Евровидения-2016 Джамала, певица Тина Король и режиссер Ярослав Лодыгин.В 2019 году на Украине разгорелся скандал после того, как стало известно о поездке Алины Паш в Крым после воссоединения полуострова с Россией. Певице и ее близким начали поступать угрозы.Алина Паш пояснила, что ездила в Крым в 2015 году на свадьбу знакомых. Она утверждает, что с момента создания своего коллектива ни разу не выступала на территории России. При этом в 2017 году она посещала Москву по личным обстоятельствам "как частное лицо".Евровидение-2022 пройдет в Италии после победы на прошлогоднем конкурсе в Роттердаме группы Måneskin. Финал конкурса состоится 14 мая на одной из крупнейших итальянских арен Pala Olimpico.

https://ria.ru/20220203/eurovision-1770820999.html

https://ria.ru/20220125/eurovision-1769443696.html

италия

роттердам

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россия

республика крым

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джамала (сусана джамаладинова), италия, роттердам, в мире, москва, алина паш, евровидение-2022, россия, сайт "миротворец", республика крым, украина