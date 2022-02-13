https://ria.ru/20220213/evrovidenie-1772528789.html

Страна в шоке. Украина отправила на Евровидение певицу, признавшую Крым российским

Посетившая Крым певица представит Украину на Евровидении - РИА Новости, 13.02.2022

Страна в шоке. Украина отправила на Евровидение певицу, признавшую Крым российским

Певица Алина Паш одержала победу в национальном отборе Украины на конкурс Евровидение-2022, сообщается на официальном сайте песенного конкурса. РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T05:06

2022-02-13T05:06

2022-02-13T05:08

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евровидение

джамала (сусана джамаладинова)

алина паш

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Певица Алина Паш одержала победу в национальном отборе Украины на конкурс Евровидение-2022, сообщается на официальном сайте песенного конкурса.Артистка выступила с песней "Тіні забутих предків" (Тени забытых предков. — Прим. ред.). Она заняла первое место, набрав 15 баллов по результатам голосования зрителей и жюри. В его состав вошли победительница Евровидения-2016 Джамала, певица Тина Король и режиссер Ярослав Лодыгин.В 2019 году на Украине разгорелся скандал после того, как стало известно о поездке Алины Паш в Крым после воссоединения полуострова с Россией. Певице и ее близким начали поступать угрозы.Алина Паш пояснила, что ездила в Крым в 2015 году на свадьбу знакомых. Она утверждает, что с момента создания своего коллектива ни разу не выступала на территории России. При этом в 2017 году она посещала Москву по личным обстоятельствам "как частное лицо".Евровидение-2022 пройдет в Италии после победы на прошлогоднем конкурсе в Роттердаме группы Måneskin. Финал конкурса состоится 14 мая на одной из крупнейших итальянских арен Pala Olimpico.

https://ria.ru/20220203/eurovision-1770820999.html

https://ria.ru/20220125/eurovision-1769443696.html

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