https://ria.ru/20220213/orbakayte-1772281080.html
Кристина Орбакайте записала с дочерью Клавдией песню "Маленький принц"
Кристина Орбакайте записала с дочерью Клавдией песню "Маленький принц" - РИА Новости, 13.02.2022
Кристина Орбакайте записала с дочерью Клавдией песню "Маленький принц"
Кристина Орбакайте записала с дочерью Клавдией Земцовой трек "Маленький принц". Композиция представлена на цифровых площадках. РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T02:45
2022-02-13T02:45
2022-02-13T02:45
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Кристина Орбакайте записала с дочерью Клавдией Земцовой трек "Маленький принц". Композиция представлена на цифровых площадках. Это кавер-версия песни Микаэла Таривердиева на стихи Николая Добронравова, впервые прозвучавшей в фильме 1968 года "Пассажир с "Экватора" в исполнении Елены Камбуровой и Татьяны Покрасс. Режиссер картины — Александр Курочкин. В ленте рассказывалось о юном пловце Ильмаре (Юрий Крюков). Он стал случайным свидетелем того, как таинственный иностранец сбросил в море радиобуй.Песня называется как знаменитая повесть Антуана де Сент-Экзюпери, которая была впервые опубликована в 1943 году. Это одно из самых знаменитых литературных произведений, цитаты из книги многие знают с детства. Рассказ можно назвать автобиографичным, ведь образ главного героя основан на самом Экзюпери, а прототипом Розы, по которой тоскует Маленький принц, стала жена писателя.
https://ria.ru/20210919/orbakayte-1750536770.html
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новости культуры, музыка, кристина орбакайте
Кристина Орбакайте записала с дочерью Клавдией песню "Маленький принц"
Кристина Орбакайте записала с дочерью кавер-версию песни "Маленький принц"
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Кристина Орбакайте записала с дочерью Клавдией Земцовой трек "Маленький принц". Композиция представлена на цифровых площадках.
Это кавер-версия песни Микаэла Таривердиева на стихи Николая Добронравова, впервые прозвучавшей в фильме 1968 года "Пассажир с "Экватора" в исполнении Елены Камбуровой и Татьяны Покрасс.
Режиссер картины — Александр Курочкин. В ленте рассказывалось о юном пловце Ильмаре (Юрий Крюков). Он стал случайным свидетелем того, как таинственный иностранец сбросил в море радиобуй.
Песня называется как знаменитая повесть Антуана де Сент-Экзюпери, которая была впервые опубликована в 1943 году. Это одно из самых знаменитых литературных произведений, цитаты из книги многие знают с детства. Рассказ можно назвать автобиографичным, ведь образ главного героя основан на самом Экзюпери, а прототипом Розы, по которой тоскует Маленький принц, стала жена писателя.