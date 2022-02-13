https://ria.ru/20220213/orbakayte-1772281080.html

Кристина Орбакайте записала с дочерью Клавдией песню "Маленький принц"

Кристина Орбакайте записала с дочерью Клавдией песню "Маленький принц" - РИА Новости, 13.02.2022

Кристина Орбакайте записала с дочерью Клавдией песню "Маленький принц"

Кристина Орбакайте записала с дочерью Клавдией Земцовой трек "Маленький принц". Композиция представлена на цифровых площадках. РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T02:45

2022-02-13T02:45

2022-02-13T02:45

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кристина орбакайте

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Кристина Орбакайте записала с дочерью Клавдией Земцовой трек "Маленький принц". Композиция представлена на цифровых площадках. Это кавер-версия песни Микаэла Таривердиева на стихи Николая Добронравова, впервые прозвучавшей в фильме 1968 года "Пассажир с "Экватора" в исполнении Елены Камбуровой и Татьяны Покрасс. Режиссер картины — Александр Курочкин. В ленте рассказывалось о юном пловце Ильмаре (Юрий Крюков). Он стал случайным свидетелем того, как таинственный иностранец сбросил в море радиобуй.Песня называется как знаменитая повесть Антуана де Сент-Экзюпери, которая была впервые опубликована в 1943 году. Это одно из самых знаменитых литературных произведений, цитаты из книги многие знают с детства. Рассказ можно назвать автобиографичным, ведь образ главного героя основан на самом Экзюпери, а прототипом Розы, по которой тоскует Маленький принц, стала жена писателя.

https://ria.ru/20210919/orbakayte-1750536770.html

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новости культуры, музыка, кристина орбакайте