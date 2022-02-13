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https://ria.ru/20220213/kitay-1772587041.html
Китай подловил Запад, припомнив слова Зеленского
В Китае ответили на истерию Запада цитатой Зеленского - РИА Новости, 13.02.2022
Китай подловил Запад, припомнив слова Зеленского
Пропагандистская кампания западных СМИ о мнимом российском "вторжении на Украину" играет на руку только США, пишет китайский англоязычный портал CGTN. РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T16:44
2022-02-13T17:45
владимир зеленский
россия
нато
украина
китай
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Пропагандистская кампания западных СМИ о мнимом российском "вторжении на Украину" играет на руку только США, пишет китайский англоязычный портал CGTN."Запад кричит о поддержке Киева. Но его пропагандистская машина делает из страны жертву. США, напротив, больше всех выигрывают от нагнетания напряженности в регионе. &lt;…&gt; США отчаянно нуждаются в войне", — говорится в тексте.Китайцы привели фразу президента Украины Владимира Зеленского, произнесенную им 28 января на пресс-конференции для иностранных корреспондентов. Тогда глава государства обвинил журналистов в создании ненужной паники, напомнив, что по улицам украинских городов не маршируют войска и не ездят танки.По мнению китайских авторов, эскалация конфликта увеличит влияние Белого дома в Восточной Европе, а заодно сплотит разобщенных союзников по НАТО против единой вымышленной "российской угрозы".При этом масштабные спекуляции на эту тему в западных медиа приносят ущерб украинской экономике, делая ее менее привлекательной для иностранных инвесторов, заключает портал.В последнее время отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения на Украину" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Агентство Bloomberg написало, что "нападение" состоится 15 февраля, а газета Politico со ссылкой на Джо Байдена утверждает, что это якобы случится 16 февраля.На этом фоне НАТО усиливает военное присутствие вблизи российских границ. На днях стало известно, что США дополнительно перебрасывают в Польшу три тысячи военнослужащих и направили к берегам Европы четыре эсминца. В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не выполняет Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения с Донбассом половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220213/mosch-1772539909.html
https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html
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владимир зеленский, россия, нато, украина, китай
16:44 13.02.2022 (обновлено: 17:45 13.02.2022)
 
В Китае ответили на истерию Запада цитатой Зеленского

CGTN обвинил западные СМИ в нагнетании выгодной США напряженности вокруг Украины

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью телеканалу "1+1"
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью телеканалу 1+1 - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью телеканалу "1+1"
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Пропагандистская кампания западных СМИ о мнимом российском "вторжении на Украину" играет на руку только США, пишет китайский англоязычный портал CGTN.
"Запад кричит о поддержке Киева. Но его пропагандистская машина делает из страны жертву. США, напротив, больше всех выигрывают от нагнетания напряженности в регионе. <…> США отчаянно нуждаются в войне", — говорится в тексте.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
Вчера, 09:09
В США указали на нелогичность обвинений Байдена в адрес России
Китайцы привели фразу президента Украины Владимира Зеленского, произнесенную им 28 января на пресс-конференции для иностранных корреспондентов. Тогда глава государства обвинил журналистов в создании ненужной паники, напомнив, что по улицам украинских городов не маршируют войска и не ездят танки.
По мнению китайских авторов, эскалация конфликта увеличит влияние Белого дома в Восточной Европе, а заодно сплотит разобщенных союзников по НАТО против единой вымышленной "российской угрозы".
При этом масштабные спекуляции на эту тему в западных медиа приносят ущерб украинской экономике, делая ее менее привлекательной для иностранных инвесторов, заключает портал.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
Вчера, 08:00
Запад грозит России "жесткими мерами", но почему-то наказывает Украину
В последнее время отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения на Украину" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Агентство Bloomberg написало, что "нападение" состоится 15 февраля, а газета Politico со ссылкой на Джо Байдена утверждает, что это якобы случится 16 февраля.
На этом фоне НАТО усиливает военное присутствие вблизи российских границ. На днях стало известно, что США дополнительно перебрасывают в Польшу три тысячи военнослужащих и направили к берегам Европы четыре эсминца. В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не выполняет Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения с Донбассом половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
Участник акции протеста против возможного вторжения России на Украину напротив Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
Вчера, 02:30
США "сошли с ума" из-за Украины, пишет National Interest
 
Владимир ЗеленскийРоссияНАТОУкраинаКитай
 
 
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