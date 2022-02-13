https://ria.ru/20220213/gaz-1772535608.html

Южная Корея может помочь с поставками газа в Европу "при необходимости"

Южная Корея может помочь с поставками газа в Европу "при необходимости" - РИА Новости, 13.02.2022

Южная Корея может помочь с поставками газа в Европу "при необходимости"

Южная Корея активно рассматривает возможность содействия поставкам газа в Европу, если такая необходимость возникнет, но надеется, что ситуация на Украине... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T08:02

2022-02-13T08:02

2022-02-13T08:03

в мире

джо байден

дмитрий песков

южная корея

россия

европа

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СЕУЛ, 13 фев — РИА Новости. Южная Корея активно рассматривает возможность содействия поставкам газа в Европу, если такая необходимость возникнет, но надеется, что ситуация на Украине разрешится с помощью дипломатии, заявил глава МИД Республики Корея.Главы МИД Южной Кореи, Японии и США 12 февраля провели переговоры на Гавайях в Гонолулу 12 февраля, где обсудили в том числе проблему Корейского полуострова.Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что США направили в Европу более 20 танкеров с газом в качестве альтернативы российскому топливу, а чиновники в Вашингтоне и Брюсселе стремятся найти краткосрочную замену экспорту Москвы на случай прекращения транзита российского газа через Украину. По данным источников газеты, представители администрации президента США Джо Байдена провели видеозвонки с чиновниками по всему миру, пытаясь убедить покупателей в Южной Корее, Японии и других странах, которые уже оплатили свои поставки, позволить США перенаправить их в Европу.При этом южнокорейская газовая корпорация KOGAS ранее заявила РИА Новости, что не получала от поставщиков или от правительства Южной Кореи каких-либо просьб перенаправить определенный объем природного газа американского производства в Европу.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220213/gaz-1772530239.html

https://ria.ru/20220212/gaz-1772429022.html

южная корея

россия

европа

сеул

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в мире, джо байден, дмитрий песков, южная корея, россия, европа, сеул