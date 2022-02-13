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Южная Корея может помочь с поставками газа в Европу "при необходимости"
Южная Корея может помочь с поставками газа в Европу "при необходимости" - РИА Новости, 13.02.2022
Южная Корея может помочь с поставками газа в Европу "при необходимости"
Южная Корея активно рассматривает возможность содействия поставкам газа в Европу, если такая необходимость возникнет, но надеется, что ситуация на Украине... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T08:02
2022-02-13T08:03
в мире
джо байден
дмитрий песков
южная корея
россия
европа
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СЕУЛ, 13 фев — РИА Новости. Южная Корея активно рассматривает возможность содействия поставкам газа в Европу, если такая необходимость возникнет, но надеется, что ситуация на Украине разрешится с помощью дипломатии, заявил глава МИД Республики Корея.Главы МИД Южной Кореи, Японии и США 12 февраля провели переговоры на Гавайях в Гонолулу 12 февраля, где обсудили в том числе проблему Корейского полуострова.Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что США направили в Европу более 20 танкеров с газом в качестве альтернативы российскому топливу, а чиновники в Вашингтоне и Брюсселе стремятся найти краткосрочную замену экспорту Москвы на случай прекращения транзита российского газа через Украину. По данным источников газеты, представители администрации президента США Джо Байдена провели видеозвонки с чиновниками по всему миру, пытаясь убедить покупателей в Южной Корее, Японии и других странах, которые уже оплатили свои поставки, позволить США перенаправить их в Европу.При этом южнокорейская газовая корпорация KOGAS ранее заявила РИА Новости, что не получала от поставщиков или от правительства Южной Кореи каких-либо просьб перенаправить определенный объем природного газа американского производства в Европу.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220213/gaz-1772530239.html
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южная корея
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в мире, джо байден, дмитрий песков, южная корея, россия, европа, сеул
08:02 13.02.2022 (обновлено: 08:03 13.02.2022)
 
Южная Корея может помочь с поставками газа в Европу "при необходимости"

Глава МИД Чон Ый Ен: Южная Корея может помочь с поставками газа в Европу при необходимости

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии. Архивное фото
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СЕУЛ, 13 фев — РИА Новости. Южная Корея активно рассматривает возможность содействия поставкам газа в Европу, если такая необходимость возникнет, но надеется, что ситуация на Украине разрешится с помощью дипломатии, заявил глава МИД Республики Корея.
"Касательно Украины ситуация развивается в неправильном направлении, и что касается поддержки отправки природного газа в Европу, в плане помощи поставкам газа в Европу, если возникнут какие-то сложности, мы активно рассматриваем этот вопрос. Я надеюсь, что ситуация на Украине разрешится с помощью дипломатии и диалога", — заявил Чон Ый Ён на пресс-конференции по итогам переговоров с американским и японским коллегами.
Главы МИД Южной Кореи, Японии и США 12 февраля провели переговоры на Гавайях в Гонолулу 12 февраля, где обсудили в том числе проблему Корейского полуострова.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что США направили в Европу более 20 танкеров с газом в качестве альтернативы российскому топливу, а чиновники в Вашингтоне и Брюсселе стремятся найти краткосрочную замену экспорту Москвы на случай прекращения транзита российского газа через Украину. По данным источников газеты, представители администрации президента США Джо Байдена провели видеозвонки с чиновниками по всему миру, пытаясь убедить покупателей в Южной Корее, Японии и других странах, которые уже оплатили свои поставки, позволить США перенаправить их в Европу.
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При этом южнокорейская газовая корпорация KOGAS ранее заявила РИА Новости, что не получала от поставщиков или от правительства Южной Кореи каких-либо просьб перенаправить определенный объем природного газа американского производства в Европу.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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В миреДжо БайденДмитрий ПесковЮжная КореяРоссияЕвропаСеул
 
 
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