https://ria.ru/20220213/gaz-1772530239.html

Песков объяснил, почему Европа покупает газ по высокой цене

Песков объяснил, почему Европа покупает газ по высокой цене - РИА Новости, 13.02.2022

Песков объяснил, почему Европа покупает газ по высокой цене

Европейские страны закупают газ по завышенным ценами из-за того, что отказались от долгосрочных контрактов с Россией, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T06:13

2022-02-13T06:13

2022-02-13T09:03

экономика

в мире

европа

природный газ

дмитрий песков

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0d/1772538639_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9fd2d79efd26a05afa5b6dde8bbce194.jpg

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Европейские страны закупают газ по завышенным ценами из-за того, что отказались от долгосрочных контрактов с Россией, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Президент говорил по энергетическому взаимодействию — что все наши взаимодействия в области поставок энергоресурсов должны быть максимально прозрачными, исключительно рыночными и на основе долгосрочных контрактов. Вот то, от чего отошли европейцы, и теперь они покупают газ — я грубо говорю — не по 300, а по 1300. Актуально? Более чем", — сказал он.Как следует из зимнего экономического прогноза Еврокомисии, в этом году цены на газ на европейском рынке останутся выше, чем были осенью, а снижение начнется только весной 2023-го.Газовые фьючерсы начали существенно дорожать прошлым летом: к концу августа их стоимость поднялась от 250-300 до 600 долларов за кубометр, в октябре впервые перевалила за тысячу, а 21 декабря достигла исторического максимума — 2190 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены остаются стабильно высокими, чего не наблюдалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе.Эксперты связывают это с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.

https://ria.ru/20220203/evropa-1770710982.html

https://ria.ru/20220129/golod-1770070135.html

европа

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Песков дал европейцам совет, как покупать газ по $300, а не по $1300 Интервью Дмитрия Пескова РИА Новости 2022-02-13T06:13 true PT0M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, в мире, европа, природный газ, дмитрий песков, москва, россия