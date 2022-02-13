Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220213/gaz-1772530239.html
Песков объяснил, почему Европа покупает газ по высокой цене
Песков объяснил, почему Европа покупает газ по высокой цене - РИА Новости, 13.02.2022
Песков объяснил, почему Европа покупает газ по высокой цене
Европейские страны закупают газ по завышенным ценами из-за того, что отказались от долгосрочных контрактов с Россией, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T06:13
2022-02-13T09:03
экономика
в мире
европа
природный газ
дмитрий песков
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0d/1772538639_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9fd2d79efd26a05afa5b6dde8bbce194.jpg
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Европейские страны закупают газ по завышенным ценами из-за того, что отказались от долгосрочных контрактов с Россией, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Президент говорил по энергетическому взаимодействию — что все наши взаимодействия в области поставок энергоресурсов должны быть максимально прозрачными, исключительно рыночными и на основе долгосрочных контрактов. Вот то, от чего отошли европейцы, и теперь они покупают газ — я грубо говорю — не по 300, а по 1300. Актуально? Более чем", — сказал он.Как следует из зимнего экономического прогноза Еврокомисии, в этом году цены на газ на европейском рынке останутся выше, чем были осенью, а снижение начнется только весной 2023-го.Газовые фьючерсы начали существенно дорожать прошлым летом: к концу августа их стоимость поднялась от 250-300 до 600 долларов за кубометр, в октябре впервые перевалила за тысячу, а 21 декабря достигла исторического максимума — 2190 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены остаются стабильно высокими, чего не наблюдалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе.Эксперты связывают это с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.
https://ria.ru/20220203/evropa-1770710982.html
https://ria.ru/20220129/golod-1770070135.html
европа
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Песков дал европейцам совет, как покупать газ по $300, а не по $1300
Интервью Дмитрия Пескова РИА Новости
2022-02-13T06:13
true
PT0M36S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0d/1772538639_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f477e08ae43ccd37717f58aa2d93ec97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, в мире, европа, природный газ, дмитрий песков, москва, россия
06:13 13.02.2022 (обновлено: 09:03 13.02.2022)
 
Песков объяснил, почему Европа покупает газ по высокой цене

Песков: Европа покупает газ по высокой цене из-за отказа от долгосрочных контрактов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Европейские страны закупают газ по завышенным ценами из-за того, что отказались от долгосрочных контрактов с Россией, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Президент говорил по энергетическому взаимодействию — что все наши взаимодействия в области поставок энергоресурсов должны быть максимально прозрачными, исключительно рыночными и на основе долгосрочных контрактов. Вот то, от чего отошли европейцы, и теперь они покупают газ — я грубо говорю — не по 300, а по 1300. Актуально? Более чем", — сказал он.
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 08:00
Европа готова и дальше назло России морозить уши
Как следует из зимнего экономического прогноза Еврокомисии, в этом году цены на газ на европейском рынке останутся выше, чем были осенью, а снижение начнется только весной 2023-го.
Газовые фьючерсы начали существенно дорожать прошлым летом: к концу августа их стоимость поднялась от 250-300 до 600 долларов за кубометр, в октябре впервые перевалила за тысячу, а 21 декабря достигла исторического максимума — 2190 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены остаются стабильно высокими, чего не наблюдалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе.
Эксперты связывают это с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.
Рабочие собирают цветную капусту на ферме в Фултонхэме, штат Нью-Йорк, США - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
29 января, 08:00
Британские СМИ предупреждают: Россия заставит весь мир голодать
 
ЭкономикаВ миреЕвропаПриродный газДмитрий ПесковМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала