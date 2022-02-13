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В Нижегородской области возбудили дело после ДТП с тремя погибшими
В Нижегородской области возбудили дело после ДТП с тремя погибшими - РИА Новости, 13.02.2022
В Нижегородской области возбудили дело после ДТП с тремя погибшими
Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили в Нижегородской области после ДТП, во время которого погибли двое взрослых и ребенок, сообщает... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T12:32
2022-02-13T13:28
происшествия
ардатовский район
нижегородская область
дтп
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили в Нижегородской области после ДТП, во время которого погибли двое взрослых и ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.По предварительной информации, 12 февраля в 16.15 на автодороге "Владимир-Муром-Арзамас" в Ардатовском районе 46-летний водитель грузового автомобиля, не выбрав безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Skoda.В результате ДТП 34-летний водитель иномарки и два пассажира: 33-летняя женщина и 2-летний ребенок получили травмы, не совместимые с жизнью. Водитель большегруза и 8-летний пассажир легкового автомобиля доставлены в больницу."По факту ДТП следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Проводится расследование", - говорится в сообщении.
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происшествия, ардатовский район, нижегородская область, дтп
12:32 13.02.2022 (обновлено: 13:28 13.02.2022)
 
В Нижегородской области возбудили дело после ДТП с тремя погибшими

Дело возбудили после ДТП с грузовиком в Нижегородской области, где погибли три человека

© Фото : ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской областДТП с участием грузовика в Ардатовском районе Нижегородской области
ДТП с участием грузовика в Ардатовском районе Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© Фото : ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской област
ДТП с участием грузовика в Ардатовском районе Нижегородской области
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили в Нижегородской области после ДТП, во время которого погибли двое взрослых и ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
По предварительной информации, 12 февраля в 16.15 на автодороге "Владимир-Муром-Арзамас" в Ардатовском районе 46-летний водитель грузового автомобиля, не выбрав безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Skoda.
В результате ДТП 34-летний водитель иномарки и два пассажира: 33-летняя женщина и 2-летний ребенок получили травмы, не совместимые с жизнью. Водитель большегруза и 8-летний пассажир легкового автомобиля доставлены в больницу.
"По факту ДТП следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Проводится расследование", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияАрдатовский районНижегородская областьДТП
 
 
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