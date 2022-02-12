https://ria.ru/20220212/dtp-1772499285.html

В Нижегородской области три человека погибли в ДТП с грузовиком

В Нижегородской области три человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 12.02.2022

В Нижегородской области три человека погибли в ДТП с грузовиком

Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T19:16

2022-02-12T19:16

2022-02-12T19:16

происшествия

авто

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

нижегородская область

дтп

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 фев - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Нижегородской области, сообщает региональное управление МЧС.Сообщение о ДТП на 29-м километре трассы регионального значения Владимир - Муром - Арзамас "Р-72", около села Стексово Ардатовского района поступило в субботу в 16.20.Пожарно-спасательными подразделениями МЧС России производилось деблокирование людей. На место происшествия направлен психолог.Как уточняет пресс-служба регионального управления МВД, один из погибших - ребенок. Пострадавший - тоже ребенок, он доставлен в больницу."По предварительной информации, водитель автомобиля "Шкода" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем... Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. На месте работает следственно-оперативная группа", - отмечается в сообщении.

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происшествия, авто, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, нижегородская область, дтп