https://ria.ru/20220213/bali-1772554887.html

Власти Петербурга помогут пострадавшей на Бали россиянке

Власти Петербурга помогут пострадавшей на Бали россиянке - РИА Новости, 13.02.2022

Власти Петербурга помогут пострадавшей на Бали россиянке

Власти Санкт-Петербурга окажут помощь жительнице города Полине Стрелец, пострадавшей на Бали, сообщила пресс-служба губернатора. РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T12:06

2022-02-13T12:06

2022-02-13T15:55

россия

бали (остров)

санкт-петербург

татьяна голикова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга окажут помощь жительнице города Полине Стрелец, пострадавшей на Бали, сообщила пресс-служба губернатора.Отмечается, что ситуация находится на личном контроле руководителя региона Александра Беглова. "В настоящее время во взаимодействии с МЧС и Минздравом России решается вопрос транспортировки Полины Стрелец. В том числе идет техническое согласование вылета спецрейса и ожидается разрешение местного правительства на допуск бригады российских медиков к пострадавшей", — добавили в администрации губернатора.Как подчеркнул Беглов, "при необходимости средства будут выделены из резервного фонда правительства города".Ранее на этой неделе вице-премьер Татьяна Голикова поручила организовать медицинскую эвакуацию Полины Стрелец.Как указано на странице, созданной во "ВКонтакте" для сбора средств на медицинские расходы и эвакуацию девушки на родину, Стрелец получила серьезную черепно-мозговую травму при столкновении гидроциклов во время отдыха на Бали. Она находится в реанимации в состоянии искусственной комы. Медицинская страховка в размере 50 тысяч долларов покрыла только часть расходов на пребывание в реанимационной палате и две операции. На проведение еще одной операции и возвращение девушки в Петербург специальным бортом требуется около 15 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220111/turtsiya-1767310738.html

россия

бали (остров)

санкт-петербург

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россия, бали (остров), санкт-петербург, татьяна голикова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), александр беглов