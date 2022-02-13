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Власти Петербурга помогут пострадавшей на Бали россиянке
Власти Петербурга помогут пострадавшей на Бали россиянке - РИА Новости, 13.02.2022
Власти Петербурга помогут пострадавшей на Бали россиянке
Власти Санкт-Петербурга окажут помощь жительнице города Полине Стрелец, пострадавшей на Бали, сообщила пресс-служба губернатора. РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T12:06
2022-02-13T15:55
россия
бали (остров)
санкт-петербург
татьяна голикова
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга окажут помощь жительнице города Полине Стрелец, пострадавшей на Бали, сообщила пресс-служба губернатора.Отмечается, что ситуация находится на личном контроле руководителя региона Александра Беглова. "В настоящее время во взаимодействии с МЧС и Минздравом России решается вопрос транспортировки Полины Стрелец. В том числе идет техническое согласование вылета спецрейса и ожидается разрешение местного правительства на допуск бригады российских медиков к пострадавшей", — добавили в администрации губернатора.Как подчеркнул Беглов, "при необходимости средства будут выделены из резервного фонда правительства города".Ранее на этой неделе вице-премьер Татьяна Голикова поручила организовать медицинскую эвакуацию Полины Стрелец.Как указано на странице, созданной во "ВКонтакте" для сбора средств на медицинские расходы и эвакуацию девушки на родину, Стрелец получила серьезную черепно-мозговую травму при столкновении гидроциклов во время отдыха на Бали. Она находится в реанимации в состоянии искусственной комы. Медицинская страховка в размере 50 тысяч долларов покрыла только часть расходов на пребывание в реанимационной палате и две операции. На проведение еще одной операции и возвращение девушки в Петербург специальным бортом требуется около 15 миллионов рублей.
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россия
бали (остров)
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россия, бали (остров), санкт-петербург, татьяна голикова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), александр беглов
12:06 13.02.2022 (обновлено: 15:55 13.02.2022)
 
Власти Петербурга помогут пострадавшей на Бали россиянке

Власти Петербурга окажут помощь пострадавшей на Бали россиянке

CC BY-SA 2.0 / Ya, saya inBaliTimur / Pantai BalanganОстров Бали
Остров Бали - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
CC BY-SA 2.0 / Ya, saya inBaliTimur / Pantai Balangan
Остров Бали
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга окажут помощь жительнице города Полине Стрелец, пострадавшей на Бали, сообщила пресс-служба губернатора.
Отмечается, что ситуация находится на личном контроле руководителя региона Александра Беглова.
"В настоящее время во взаимодействии с МЧС и Минздравом России решается вопрос транспортировки Полины Стрелец. В том числе идет техническое согласование вылета спецрейса и ожидается разрешение местного правительства на допуск бригады российских медиков к пострадавшей", — добавили в администрации губернатора.
Как подчеркнул Беглов, "при необходимости средства будут выделены из резервного фонда правительства города".
Ранее на этой неделе вице-премьер Татьяна Голикова поручила организовать медицинскую эвакуацию Полины Стрелец.
Как указано на странице, созданной во "ВКонтакте" для сбора средств на медицинские расходы и эвакуацию девушки на родину, Стрелец получила серьезную черепно-мозговую травму при столкновении гидроциклов во время отдыха на Бали. Она находится в реанимации в состоянии искусственной комы. Медицинская страховка в размере 50 тысяч долларов покрыла только часть расходов на пребывание в реанимационной палате и две операции. На проведение еще одной операции и возвращение девушки в Петербург специальным бортом требуется около 15 миллионов рублей.
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РоссияБали (остров)Санкт-ПетербургТатьяна ГоликоваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Александр Беглов
 
 
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