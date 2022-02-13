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В Баку арестовали высокопоставленных сотрудников Минобороны страны
В Баку арестовали высокопоставленных сотрудников Минобороны страны - РИА Новости, 13.02.2022
В Баку арестовали высокопоставленных сотрудников Минобороны страны
Четыре высокопоставленных сотрудника Министерства обороны Азербайджана арестованы по обвинению в присвоении крупной суммы денег, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T17:28
2022-02-13T17:28
2022-02-13T17:28
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БАКУ, 13 фев – РИА Новости. Четыре высокопоставленных сотрудника Министерства обороны Азербайджана арестованы по обвинению в присвоении крупной суммы денег, сообщили РИА Новости в Бакинском военном суде."Началось судебное дело в отношении обвиняемых в присвоении офицеров Министерства обороны – начальника финансового управления Рафаэля Халилова, начальника финансового отдела "N-ской" воинской части Фазаиля Алиева, начальника финансового управления Сухопутных войск Байрама Байрамова и офицера финансового управления Ализаде Вюсала Адалет оглу. В отношении каждого из обвиняемых была избрана мера пресечения в виде ареста на четыре месяца", - сказали в суде.Как информирует агентство АПА, указанные лица были задержаны в ходе операции Службы государственной безопасности. Им предъявлено обвинение по статье УК 179.4 (присвоение в особо крупном размере), а общая сумма причиненного ущерба превышает 10 миллионов манатов (свыше 5,8 миллиона долларов).
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в мире, азербайджан, баку
В Баку арестовали высокопоставленных сотрудников Минобороны страны
В Баку сообщили об аресте четырех высокопоставленных сотрудников Минобороны страны