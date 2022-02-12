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В банках рассказали, как могут вырасти ставки по рублевым вкладам
В банках рассказали, как могут вырасти ставки по рублевым вкладам - РИА Новости, 12.02.2022
В банках рассказали, как могут вырасти ставки по рублевым вкладам
Средние ставки по рублевым вкладам в России могут вырасти до 11% после решения Центробанка увеличить ключевую до 9,5%, показал опрос кредитных организаций,... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T10:10
2022-02-12T13:31
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
втб
почта банк
ипотека
наталья тутова
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Средние ставки по рублевым вкладам в России могут вырасти до 11% после решения Центробанка увеличить ключевую до 9,5%, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.После заседания совета директоров ЦБ среднерыночные ставки по депозитам могут достичь двузначных значений и вырасти до 10-11%, заявили в ПСБ. "Максимальные ставки по вкладам с различными дополнительными условиями на уровне 11% мы можем увидеть уже в начале марта, и они могут сохраниться вплоть до четвертого квартала", - сказал руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов "Почта банка" Геннадий Чаусов.При этом многие участники рынка еще до решения ЦБ по ключевой ставке увеличили доходности по своим депозитным продуктам. Среди них ВТБ, ПСБ, "Почта банк", "Абсолют банк", банк "Дом.РФ". Банки повышали ставки либо по всей линейке вкладов, либо по некоторым продуктам, либо запускали отдельные предложения.В обозримом будущем тренд на увеличение доходности депозитов продолжится, показал опрос банков. Но рост ставок не будет резким, указал директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. Дальнейшего повышения ставок по вкладам не исключили в "Почта банке" и Росбанке. В МКБ сообщили, что могут повысить ставки по депозитным продуктам до конца квартала.В Азиатско-Тихоокеанском Банке (АТБ) рассказали, что решение по повышению ставок по вкладам уже принято, это произойдёт в ближайшее время. "По розничным депозитам мы рассматриваем возможность повышения процентных ставок на следующей неделе. Оно составит от 0,2 процентного пункта до 1 процентного пункта для разных продуктов и сроков", - сообщил глава розничных продуктов банка "Дом.РФ" Евгений Шитиков.В Новикомбанке ставки по всей линейке вкладов вырастут на 1 процентный пункт с 1 марта, рассказал глава департамента частного банковского обслуживания Александр Сычков. При этом некоторые игроки пока не сообщили конкретных планов по ставкам, указав, что будут следить за рынком и действовать в соответствии с ситуацией. Такой политики придерживаются в банках "Открытие", "Хоум Кредит" и "Зенит"."Как правило, происходит временной ГЭП между ростом ставок по вкладам/кредитам и ростом ключевой ставки ЦБ. Он может составить до 1-2 недель, но не редки случаи, когда банки заранее закладывают предполагаемый рост ключевой ставки на основе консенсус прогнозов", - пояснила заместитель председателя правления банка "Зенит" Наталья Тутова.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), втб, почта банк, ипотека, наталья тутова
10:10 12.02.2022 (обновлено: 13:31 12.02.2022)
 
В банках рассказали, как могут вырасти ставки по рублевым вкладам

Ставки по рублевым вкладам могут вырасти до 11%

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Средние ставки по рублевым вкладам в России могут вырасти до 11% после решения Центробанка увеличить ключевую до 9,5%, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.
После заседания совета директоров ЦБ среднерыночные ставки по депозитам могут достичь двузначных значений и вырасти до 10-11%, заявили в ПСБ. "Максимальные ставки по вкладам с различными дополнительными условиями на уровне 11% мы можем увидеть уже в начале марта, и они могут сохраниться вплоть до четвертого квартала", - сказал руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов "Почта банка" Геннадий Чаусов.
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При этом многие участники рынка еще до решения ЦБ по ключевой ставке увеличили доходности по своим депозитным продуктам. Среди них ВТБ, ПСБ, "Почта банк", "Абсолют банк", банк "Дом.РФ". Банки повышали ставки либо по всей линейке вкладов, либо по некоторым продуктам, либо запускали отдельные предложения.
В обозримом будущем тренд на увеличение доходности депозитов продолжится, показал опрос банков. Но рост ставок не будет резким, указал директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. Дальнейшего повышения ставок по вкладам не исключили в "Почта банке" и Росбанке. В МКБ сообщили, что могут повысить ставки по депозитным продуктам до конца квартала.
В Азиатско-Тихоокеанском Банке (АТБ) рассказали, что решение по повышению ставок по вкладам уже принято, это произойдёт в ближайшее время. "По розничным депозитам мы рассматриваем возможность повышения процентных ставок на следующей неделе. Оно составит от 0,2 процентного пункта до 1 процентного пункта для разных продуктов и сроков", - сообщил глава розничных продуктов банка "Дом.РФ" Евгений Шитиков.
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В Новикомбанке ставки по всей линейке вкладов вырастут на 1 процентный пункт с 1 марта, рассказал глава департамента частного банковского обслуживания Александр Сычков. При этом некоторые игроки пока не сообщили конкретных планов по ставкам, указав, что будут следить за рынком и действовать в соответствии с ситуацией. Такой политики придерживаются в банках "Открытие", "Хоум Кредит" и "Зенит".
"Как правило, происходит временной ГЭП между ростом ставок по вкладам/кредитам и ростом ключевой ставки ЦБ. Он может составить до 1-2 недель, но не редки случаи, когда банки заранее закладывают предполагаемый рост ключевой ставки на основе консенсус прогнозов", - пояснила заместитель председателя правления банка "Зенит" Наталья Тутова.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ВТБПочта банкИпотекаНаталья Тутова
 
 
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