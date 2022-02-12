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Да вы совсем больные! Чешский депутат сделал громкое заявление после слов о Путине
"Вы совсем больные": чешский депутат пришел в ярость из-за слов о России - РИА Новости, 12.02.2022
Да вы совсем больные! Чешский депутат сделал громкое заявление после слов о Путине
Депутат чешского парламента Радован Вих вступил в перепалку с Twitter-аккаунтом телеканала CT24 из-за публикации журналистов о "приближении российского... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T16:38
2022-02-12T16:38
2022-02-12T16:38
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Депутат чешского парламента Радован Вих вступил в перепалку с Twitter-аккаунтом телеканала CT24 из-за публикации журналистов о "приближении российского вторжения" на Украину."Вы совсем больные. Россия не собирается нападать на коррумпированную и контролируемую олигархами Украину. И перестаньте наконец защищать "хороших" американских миротворцев. Путин, напоминаю, все еще на своей территории, а США и НАТО уже не знают, куда им деться", — написал политик.На Западе последнее время начали регулярно звучать обвинения в подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В Кремле и МИД не раз отмечали, что подобные вбросы используются как предлог, чтобы нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В российском МИД также предположили, что Североатлантический альянс начал специально раздувать миф о "российской угрозе" еще сильнее после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.Сегодня состоятся телефонные переговоры президента России Владимира Путина с лидерами США и Франции Джо Байденом и Эммануэлем Макроном.
https://ria.ru/20220210/myunkhen-1771864203.html
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в мире, россия, сша, нато, владимир путин, чехия, соцсети, twitter
"Вы совсем больные": чешский депутат пришел в ярость из-за слов о России
Чешский депутат Вих отругал СМИ за вбросы о подготовке российского вторжения на Украину