Испания рекомендовала своим гражданам покинуть Украину
Власти Испании рекомендовали своим гражданам покинуть Украину
Здание МИД Испании
МАДРИД, 12 фев – РИА Новости. Власти Испании рекомендуют своим гражданам не ездить на Украину, а тем, кто находится там, вернуться, говорится в обновленных рекомендациях МИД Испании.
"Учитывая нестабильную ситуацию с безопасностью, рекомендуется не ездить на Украину. Испанцам, находящимся в настоящее время в стране, рекомендуется серьезно рассмотреть вопрос о том, чтобы временно покинуть ее имеющимися коммерческими способами, пока сохраняются нынешние обстоятельства", - говорится в рекомендациях МИД по Украине, обновленных в субботу.
Председатель правительства Педро Санчес проинформировал короля Фелипе VI о новых рекомендациях поездок на Украину, принятых в субботу на встрече послов ЕС в Киеве, сообщило правительство. Также о новых рекомендациях проинформированы союзники социалистов по коалиционному правительству из Unidas Podemos; лидер оппозиции, глава Народной партии Пабло Касадо. Глава МИД Хосе Мануэль Альбарес должен проинформировать глав парламентских групп.
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.