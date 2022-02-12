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Госдеп приказал части персонала посольства покинуть Украину
Госдеп приказал части персонала посольства покинуть Украину - РИА Новости, 12.02.2022
Госдеп приказал части персонала посольства покинуть Украину
Госдепартамент США отдал распоряжение об отъезде неосновного персонала посольства в Киеве. Об этом сообщается в Twitter дипмиссии. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T13:39
2022-02-12T14:42
в мире
дмитрий песков
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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Госдепартамент США отдал распоряжение об отъезде неосновного персонала посольства в Киеве. Об этом сообщается в Twitter дипмиссии."Сегодня Госдеп приказал американским сотрудникам посольства, чья работа не связана с чрезвычайной деятельностью, покинуть страну в связи с продолжающими поступать сообщениями о наращивании военного присутствия России на границе с Украиной, что указывает на возможность значительных военных действий", — говорится в посте.Накануне президент США Джо Байден призвал американцев покинуть Украину, а его советник по национальной безопасности Джейк Салливан чуть позже добавил, что сделать это следует немедленно. Многие западные страны — Великобритания, Канада, Финляндия, Латвия, Нидерланды, Эстония, Япония, Австралия и другие — выступили с аналогичными призывами, некоторые объявили об эвакуации дипломатических миссий.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения на Украину" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Так, минувшей ночью Байден заявил западным лидерам, что "Россия начнет физическое наступление на Украину уже 16 февраля". Собеседники президента со скепсисом восприняли американские разведданные, пишет газета Politico.На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие вблизи российских границ. Накануне стало известно, что США дополнительно перебрасывают в Польшу три тысячи военнослужащих и направили в Европу четыре эсминца.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.
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в мире, дмитрий песков, россия, киев, москва, twitter, нато
13:39 12.02.2022 (обновлено: 14:42 12.02.2022)
 
Госдеп приказал части персонала посольства покинуть Украину

Госдеп распорядился об отъезде неосновного американского персонала посольства США в Киеве

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание посольства США в Киеве
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание посольства США в Киеве
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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Госдепартамент США отдал распоряжение об отъезде неосновного персонала посольства в Киеве. Об этом сообщается в Twitter дипмиссии.
"Сегодня Госдеп приказал американским сотрудникам посольства, чья работа не связана с чрезвычайной деятельностью, покинуть страну в связи с продолжающими поступать сообщениями о наращивании военного присутствия России на границе с Украиной, что указывает на возможность значительных военных действий", — говорится в посте.
Накануне президент США Джо Байден призвал американцев покинуть Украину, а его советник по национальной безопасности Джейк Салливан чуть позже добавил, что сделать это следует немедленно. Многие западные страны — Великобритания, Канада, Финляндия, Латвия, Нидерланды, Эстония, Япония, Австралия и другие — выступили с аналогичными призывами, некоторые объявили об эвакуации дипломатических миссий.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения на Украину" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Так, минувшей ночью Байден заявил западным лидерам, что "Россия начнет физическое наступление на Украину уже 16 февраля". Собеседники президента со скепсисом восприняли американские разведданные, пишет газета Politico.
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
11:02
СМИ: сотрудники Госдепа США звонят американцам и просят их покинуть Украину
На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие вблизи российских границ. Накануне стало известно, что США дополнительно перебрасывают в Польшу три тысячи военнослужащих и направили в Европу четыре эсминца.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.
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