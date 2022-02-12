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В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Байдена
В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Байдена - РИА Новости, 12.02.2022
В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Байдена
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден говорили более часа, сообщил журналистам в субботу помощник российского лидера Юрий Ушаков. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T21:58
2022-02-12T22:15
в мире
сша
россия
украина
юрий ушаков
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден говорили более часа, сообщил журналистам в субботу помощник российского лидера Юрий Ушаков.Так же президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным в субботу ожидаемо упомянул возможные антироссийские санкции в условиях напряженной ситуации вокруг Украины, но акцента на этом вопросе не было, сообщил во время общения с журналистами помощник российского лидера Юрий Ушаков.“Джозеф Байден ожидаемо в контексте напряженной ситуации вокруг Украины упомянул возможные антироссийские санкции, но при этом не на этом именно вопросе делался акцент в ходе достаточно продолжительной беседы с российским лидером”, - сказал Ушаков.Американская сторона запросила телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, ссылаясь на вероятность "вторжения" России на Украину, заявил журналистам в пятницу помощник российского лидера Юрий УшаковРазговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена был сбалансированным и деловым, сообщил журналистам в субботу помощник российского лидера Юрий Ушаков.
https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html
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в мире, сша, россия, украина, юрий ушаков, джо байден, владимир путин
21:58 12.02.2022 (обновлено: 22:15 12.02.2022)
 
В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Байдена

Ушаков: Байден во время разговора с Путиным ожидаемо упомянул антироссийские санкции

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден говорили более часа, сообщил журналистам в субботу помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Разговор продолжался чуть более часа… Сегодняшний разговор прошел в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину. Это всем известно", - сказал он.
Так же президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным в субботу ожидаемо упомянул возможные антироссийские санкции в условиях напряженной ситуации вокруг Украины, но акцента на этом вопросе не было, сообщил во время общения с журналистами помощник российского лидера Юрий Ушаков.
“Джозеф Байден ожидаемо в контексте напряженной ситуации вокруг Украины упомянул возможные антироссийские санкции, но при этом не на этом именно вопросе делался акцент в ходе достаточно продолжительной беседы с российским лидером”, - сказал Ушаков.
Американская сторона запросила телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, ссылаясь на вероятность "вторжения" России на Украину, заявил журналистам в пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков
Разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена был сбалансированным и деловым, сообщил журналистам в субботу помощник российского лидера Юрий Ушаков.
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В миреСШАРоссияУкраинаЮрий УшаковДжо БайденВладимир Путин
 
 
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