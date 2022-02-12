https://ria.ru/20220212/razgovor-1772514080.html

В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Байдена

В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Байдена - РИА Новости, 12.02.2022

В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Байдена

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден говорили более часа, сообщил журналистам в субботу помощник российского лидера Юрий Ушаков. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T21:58

2022-02-12T21:58

2022-02-12T22:15

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юрий ушаков

джо байден

владимир путин

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден говорили более часа, сообщил журналистам в субботу помощник российского лидера Юрий Ушаков.Так же президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным в субботу ожидаемо упомянул возможные антироссийские санкции в условиях напряженной ситуации вокруг Украины, но акцента на этом вопросе не было, сообщил во время общения с журналистами помощник российского лидера Юрий Ушаков.“Джозеф Байден ожидаемо в контексте напряженной ситуации вокруг Украины упомянул возможные антироссийские санкции, но при этом не на этом именно вопросе делался акцент в ходе достаточно продолжительной беседы с российским лидером”, - сказал Ушаков.Американская сторона запросила телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, ссылаясь на вероятность "вторжения" России на Украину, заявил журналистам в пятницу помощник российского лидера Юрий УшаковРазговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена был сбалансированным и деловым, сообщил журналистам в субботу помощник российского лидера Юрий Ушаков.

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

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в мире, сша, россия, украина, юрий ушаков, джо байден, владимир путин