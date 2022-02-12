https://ria.ru/20220212/putin-1772516462.html

Путин сообщил Байдену о проработке действий после ответа США и НАТО

Путин сообщил Байдену о проработке действий после ответа США и НАТО - РИА Новости, 13.02.2022

Путин сообщил Байдену о проработке действий после ответа США и НАТО

Президент РФ Владимир Путин в ходе сегодняшнего разговора с американским коллегой Джо Байденом сообщил, что Россия завершила межведомственную проработку своих... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-12T22:32

2022-02-12T22:32

2022-02-13T03:20

в мире

джо байден

юрий ушаков

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе сегодняшнего разговора с американским коллегой Джо Байденом сообщил, что Россия завершила межведомственную проработку своих действий в свете ответа НАТО и США на предложения по гарантиям безопасности, и об этом будет объявлено в ближайшее время, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков."Было сказано, что мы уже практически завершили межведомственную проработку наших возможных действий, и об этом будет объявлено в ближайшее время", - сказал Ушаков журналистам, говоря о разговоре президентов.Россия в ближайшее время доведет свой ответ до США и НАТО по гарантиям безопасности, президенты условились продолжить контакты, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.По его словам, президенты в ходе телефонного разговора обсуждали накачку Украины "современным оружием, чем целенаправленно занимаются западные страны, тем самым поощряя возможные провокации украинских силовиков, как в отношении Донбасса, так и в отношении Крыма"."С учетом доктринальных установок Украины, в которых прямо предусматривается вернуть Крым силовым путем, ее гипотетическое вступление в НАТО чревато, конечно, самыми опасными последствиями. Включая прямое военное противостояние между Россией и Альянсом", - сказал он журналистам. По его словам, об этом президент РФ достаточно подробно говорил в ходе сегодняшней беседы."В целом же президенты условились, что высказанные Байденом соображения будут в Москве внимательно рассмотрены и, по возможности, учтены в нашей реакции на поступившие от США и НАТО документы, и эту реакцию мы в ближайшее время доведём до сведения партнеров и общественности", - сказал Ушаков."С учетом того, что, как сказал Джозеф Байден, он хочет, чтобы межгосударственные отношения России и США выстраивались на основе взаимного уважения, президенты условились продолжить контакты", - добавил он.Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным в субботу изложил ряд соображений по обеспечению гарантий безопасности, об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Он, как сказал, является приверженцем дипломатического пути (достижения безопасности в мире - ред.). И в этой связи изложил целый ряд соображений, которые, на его взгляд, учитывают многие из российских озабоченностей и инициатив, изложенных в переданных нами американцам и натовцам проектах документов по гарантиям безопасности", - сказал Ушаков."Сразу же отмечу, что президент России среагировал в том духе, что российская сторона, конечно, внимательно проанализирует высказанные Байденом соображения и будет их несомненно учитывать. Но, к сожалению, и это было сказано, эти соображения не затрагивают центральных, ключевых элементов российских инициатив - ни по расширению НАТО, ни по неразмещению ударных сил на украинской территории, ни по возврату конфигурации сил Альянса к состоянию 1997 года", - подчеркнул Ушаков.Россия по существу не получила от США ответа по гарантиям стратегической безопасности, многие из шагов, озвученных во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена, уже содержатся в полученных 26 января ответах на российские предложения, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.

https://ria.ru/20220210/myunkhen-1771864203.html

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

россия

сша

восточная европа

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в мире, джо байден, юрий ушаков, россия, сша, восточная европа, нато, владимир путин