https://ria.ru/20220212/putin-1772464761.html
Одно фото с Путиным вызвало переполох в Белом доме
В Турции рассказали о снимке с Путиным, который заставил Байдена нервничать - РИА Новости, 12.02.2022
Одно фото с Путиным вызвало переполох в Белом доме
Встреча Владимира Путина с Си Цзиньпином в Пекине продемонстрировала дружественные отношения России и Китая и уж точно не смогла оставить равнодушным президента РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T15:30
2022-02-12T15:30
2022-02-12T16:02
в мире
джо байден
сша
россия
нато
китай
владимир путин
си цзиньпин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771022844_0:83:3188:1876_1920x0_80_0_0_d0d4d5980af0df4cdd31e0e9be12982f.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Встреча Владимира Путина с Си Цзиньпином в Пекине продемонстрировала дружественные отношения России и Китая и уж точно не смогла оставить равнодушным президента США Джо Байдена, считает журналист турецкой газеты Turkiye Gazetesi Исмаил Капан."Джо Байден был не рад увидеть тот снимок, который в итоге получился в Пекине", — говорится в материале, переведенном ИноТВ.По словам автора, сейчас отношения двух стран можно охарактеризовать как уникальные: Москве и Пекину выгодно двустороннее сотрудничество, а встреча лидеров подкрепляет российскую и китайскую решимость "работать совместно против США и НАТО".Путин побывал с визитом в Пекине 4 февраля. По итогам переговоров Россия и Китай приняли заявление о международных отношениях.В этом документе лидеры двух стран подчеркнули, что формируется тенденция перераспределения баланса мировых сил, растет запрос на лидерство в интересах мирного развития. Россия и Китай выступили против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, заявив о намерении противостоять вмешательству внешних сил под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран.
https://ria.ru/20220212/kritika-1772420128.html
https://ria.ru/20220111/podstavili-1767348959.html
сша
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771022844_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_d251905f2f38a9891203dbd70a005aa0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, сша, россия, нато, китай, владимир путин, си цзиньпин
15:30 12.02.2022 (обновлено: 16:02 12.02.2022)
В Турции рассказали о снимке с Путиным, который заставил Байдена нервничать
Turkiye Gazetesi: встреча Путина и Си Цзиньпина в Пекине огорчила Байдена