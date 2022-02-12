https://ria.ru/20220212/putin-1772464761.html

Одно фото с Путиным вызвало переполох в Белом доме

В Турции рассказали о снимке с Путиным, который заставил Байдена нервничать - РИА Новости, 12.02.2022

Одно фото с Путиным вызвало переполох в Белом доме

Встреча Владимира Путина с Си Цзиньпином в Пекине продемонстрировала дружественные отношения России и Китая и уж точно не смогла оставить равнодушным президента РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T15:30

2022-02-12T15:30

2022-02-12T16:02

в мире

джо байден

сша

россия

нато

китай

владимир путин

си цзиньпин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771022844_0:83:3188:1876_1920x0_80_0_0_d0d4d5980af0df4cdd31e0e9be12982f.jpg

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Встреча Владимира Путина с Си Цзиньпином в Пекине продемонстрировала дружественные отношения России и Китая и уж точно не смогла оставить равнодушным президента США Джо Байдена, считает журналист турецкой газеты Turkiye Gazetesi Исмаил Капан."Джо Байден был не рад увидеть тот снимок, который в итоге получился в Пекине", — говорится в материале, переведенном ИноТВ.По словам автора, сейчас отношения двух стран можно охарактеризовать как уникальные: Москве и Пекину выгодно двустороннее сотрудничество, а встреча лидеров подкрепляет российскую и китайскую решимость "работать совместно против США и НАТО".Путин побывал с визитом в Пекине 4 февраля. По итогам переговоров Россия и Китай приняли заявление о международных отношениях.В этом документе лидеры двух стран подчеркнули, что формируется тенденция перераспределения баланса мировых сил, растет запрос на лидерство в интересах мирного развития. Россия и Китай выступили против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, заявив о намерении противостоять вмешательству внешних сил под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран.

https://ria.ru/20220212/kritika-1772420128.html

https://ria.ru/20220111/podstavili-1767348959.html

сша

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, сша, россия, нато, китай, владимир путин, си цзиньпин