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Одно фото с Путиным вызвало переполох в Белом доме
В Турции рассказали о снимке с Путиным, который заставил Байдена нервничать - РИА Новости, 12.02.2022
Одно фото с Путиным вызвало переполох в Белом доме
Встреча Владимира Путина с Си Цзиньпином в Пекине продемонстрировала дружественные отношения России и Китая и уж точно не смогла оставить равнодушным президента РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T15:30
2022-02-12T16:02
в мире
джо байден
сша
россия
нато
китай
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Встреча Владимира Путина с Си Цзиньпином в Пекине продемонстрировала дружественные отношения России и Китая и уж точно не смогла оставить равнодушным президента США Джо Байдена, считает журналист турецкой газеты Turkiye Gazetesi Исмаил Капан."Джо Байден был не рад увидеть тот снимок, который в итоге получился в Пекине", — говорится в материале, переведенном ИноТВ.По словам автора, сейчас отношения двух стран можно охарактеризовать как уникальные: Москве и Пекину выгодно двустороннее сотрудничество, а встреча лидеров подкрепляет российскую и китайскую решимость "работать совместно против США и НАТО".Путин побывал с визитом в Пекине 4 февраля. По итогам переговоров Россия и Китай приняли заявление о международных отношениях.В этом документе лидеры двух стран подчеркнули, что формируется тенденция перераспределения баланса мировых сил, растет запрос на лидерство в интересах мирного развития. Россия и Китай выступили против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, заявив о намерении противостоять вмешательству внешних сил под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран.
https://ria.ru/20220212/kritika-1772420128.html
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в мире, джо байден, сша, россия, нато, китай, владимир путин, си цзиньпин
15:30 12.02.2022 (обновлено: 16:02 12.02.2022)
 
В Турции рассказали о снимке с Путиным, который заставил Байдена нервничать

Turkiye Gazetesi: встреча Путина и Си Цзиньпина в Пекине огорчила Байдена

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Встреча Владимира Путина с Си Цзиньпином в Пекине продемонстрировала дружественные отношения России и Китая и уж точно не смогла оставить равнодушным президента США Джо Байдена, считает журналист турецкой газеты Turkiye Gazetesi Исмаил Капан.
"Джо Байден был не рад увидеть тот снимок, который в итоге получился в Пекине", — говорится в материале, переведенном ИноТВ.
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По словам автора, сейчас отношения двух стран можно охарактеризовать как уникальные: Москве и Пекину выгодно двустороннее сотрудничество, а встреча лидеров подкрепляет российскую и китайскую решимость "работать совместно против США и НАТО".
Путин побывал с визитом в Пекине 4 февраля. По итогам переговоров Россия и Китай приняли заявление о международных отношениях.
В этом документе лидеры двух стран подчеркнули, что формируется тенденция перераспределения баланса мировых сил, растет запрос на лидерство в интересах мирного развития. Россия и Китай выступили против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, заявив о намерении противостоять вмешательству внешних сил под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран.
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В миреДжо БайденСШАРоссияНАТОКитайВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
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