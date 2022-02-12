https://ria.ru/20220212/posolstvo-1772432794.html
Посольство Великобритании в Киеве продолжает работу
Посольство Великобритании в Киеве продолжает работу - РИА Новости, 12.02.2022
Посольство Великобритании в Киеве продолжает работу
Посольство Великобритании в Киеве продолжает работу, посол страны Мелинда Симмонс заявила, что продолжает работать с основной командой. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T11:42
2022-02-12T11:42
2022-02-12T11:42
в мире
украина
великобритания
мид украины
сша
жозеп боррель
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769245917_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_713a2bfcb3c25b17afaba58a3f15d3a4.jpg
КИЕВ, 12 фев - РИА Новости. Посольство Великобритании в Киеве продолжает работу, посол страны Мелинда Симмонс заявила, что продолжает работать с основной командой.Ранее Госдепартамент США разрешил добровольный отъезд с Украины части сотрудников американского посольства в Киеве и членов семей дипломатов. В то же время глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, отметил, что страны ЕС не собираются эвакуировать сотрудников дипмиссий из Украины, и призвал не драматизировать ситуацию. Позднее в МИД Украины сообщили, что только США, Великобритания, Австралия и ФРГ уведомили МИД Украины о намерении эвакуировать членов семей своих дипломатов из Украины, сообщила в понедельник пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства."Я остаюсь в Киеве и продолжаю работать там с основной командой. Посольство продолжает работать", - написала она в Twitter.
украина
великобритания
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769245917_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_1f1f90cf40345ded1cbaa05162942f64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, великобритания, мид украины, сша, жозеп боррель, евросоюз
Посольство Великобритании в Киеве продолжает работу
Посол Великобритании в Киеве Симмонс: дипмиссия продолжает работу с основной командой