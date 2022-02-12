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Посольство Великобритании в Киеве продолжает работу
Посольство Великобритании в Киеве продолжает работу - РИА Новости, 12.02.2022
Посольство Великобритании в Киеве продолжает работу
Посольство Великобритании в Киеве продолжает работу, посол страны Мелинда Симмонс заявила, что продолжает работать с основной командой. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T11:42
2022-02-12T11:42
в мире
украина
великобритания
мид украины
сша
жозеп боррель
евросоюз
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КИЕВ, 12 фев - РИА Новости. Посольство Великобритании в Киеве продолжает работу, посол страны Мелинда Симмонс заявила, что продолжает работать с основной командой.Ранее Госдепартамент США разрешил добровольный отъезд с Украины части сотрудников американского посольства в Киеве и членов семей дипломатов. В то же время глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, отметил, что страны ЕС не собираются эвакуировать сотрудников дипмиссий из Украины, и призвал не драматизировать ситуацию. Позднее в МИД Украины сообщили, что только США, Великобритания, Австралия и ФРГ уведомили МИД Украины о намерении эвакуировать членов семей своих дипломатов из Украины, сообщила в понедельник пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства."Я остаюсь в Киеве и продолжаю работать там с основной командой. Посольство продолжает работать", - написала она в Twitter.
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в мире, украина, великобритания, мид украины, сша, жозеп боррель, евросоюз
11:42 12.02.2022
 
Посольство Великобритании в Киеве продолжает работу

Посол Великобритании в Киеве Симмонс: дипмиссия продолжает работу с основной командой

© REUTERS / Gleb GaranichЗдание посольства Великобритании в Киеве
Здание посольства Великобритании в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Здание посольства Великобритании в Киеве
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КИЕВ, 12 фев - РИА Новости. Посольство Великобритании в Киеве продолжает работу, посол страны Мелинда Симмонс заявила, что продолжает работать с основной командой.
Ранее Госдепартамент США разрешил добровольный отъезд с Украины части сотрудников американского посольства в Киеве и членов семей дипломатов. В то же время глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, отметил, что страны ЕС не собираются эвакуировать сотрудников дипмиссий из Украины, и призвал не драматизировать ситуацию. Позднее в МИД Украины сообщили, что только США, Великобритания, Австралия и ФРГ уведомили МИД Украины о намерении эвакуировать членов семей своих дипломатов из Украины, сообщила в понедельник пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.
"Я остаюсь в Киеве и продолжаю работать там с основной командой. Посольство продолжает работать", - написала она в Twitter.
 
В миреУкраинаВеликобританияМИД УкраиныСШАЖозеп БоррельЕвросоюз
 
 
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