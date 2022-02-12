https://ria.ru/20220212/posolstvo-1772432794.html

Посольство Великобритании в Киеве продолжает работу

Посольство Великобритании в Киеве продолжает работу - РИА Новости, 12.02.2022

Посольство Великобритании в Киеве продолжает работу

Посольство Великобритании в Киеве продолжает работу, посол страны Мелинда Симмонс заявила, что продолжает работать с основной командой. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T11:42

2022-02-12T11:42

2022-02-12T11:42

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великобритания

мид украины

сша

жозеп боррель

евросоюз

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КИЕВ, 12 фев - РИА Новости. Посольство Великобритании в Киеве продолжает работу, посол страны Мелинда Симмонс заявила, что продолжает работать с основной командой.Ранее Госдепартамент США разрешил добровольный отъезд с Украины части сотрудников американского посольства в Киеве и членов семей дипломатов. В то же время глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, отметил, что страны ЕС не собираются эвакуировать сотрудников дипмиссий из Украины, и призвал не драматизировать ситуацию. Позднее в МИД Украины сообщили, что только США, Великобритания, Австралия и ФРГ уведомили МИД Украины о намерении эвакуировать членов семей своих дипломатов из Украины, сообщила в понедельник пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства."Я остаюсь в Киеве и продолжаю работать там с основной командой. Посольство продолжает работать", - написала она в Twitter.

украина

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в мире, украина, великобритания, мид украины, сша, жозеп боррель, евросоюз