https://ria.ru/20220212/poboi-1772447411.html

В Петербурге младенец попал в больницу из-за побоев

В Петербурге младенец попал в больницу из-за побоев - РИА Новости, 12.02.2022

В Петербурге младенец попал в больницу из-за побоев

В отдел полиции доставлен ранее судимый отец малолетнего ребёнка, после того как у малыша, возраст которого не достигает и года, зафиксированы телесные... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T13:24

2022-02-12T13:24

2022-02-12T13:24

происшествия

общество

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев - РИА Новости. В отдел полиции доставлен ранее судимый отец малолетнего ребёнка, после того как у малыша, возраст которого не достигает и года, зафиксированы телесные повреждения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города."Отец ранее привлекался к уголовной ответственности. Он в отделе полиции сейчас, дает объяснения. У ребёнка зафиксированы травмы, он в больнице", - сообщил информированный источник.По данным собеседника агентства, ЧП случилось в одной из коммунальных квартир на улице Гаванской в Василеостровском районе.В пресс-службе прокуратуры Петербурга сообщили, что ведомство организовала проверку соблюдения федерального законодательства о несовершеннолетних в связи с выявлением в одной из квартир на улице Гаванской малолетнего ребёнка с телесными повреждениями.

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происшествия, общество, санкт-петербург