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В Петербурге младенец попал в больницу из-за побоев
В Петербурге младенец попал в больницу из-за побоев - РИА Новости, 12.02.2022
В Петербурге младенец попал в больницу из-за побоев
В отдел полиции доставлен ранее судимый отец малолетнего ребёнка, после того как у малыша, возраст которого не достигает и года, зафиксированы телесные... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T13:24
2022-02-12T13:24
2022-02-12T13:24
происшествия
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санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев - РИА Новости. В отдел полиции доставлен ранее судимый отец малолетнего ребёнка, после того как у малыша, возраст которого не достигает и года, зафиксированы телесные повреждения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города."Отец ранее привлекался к уголовной ответственности. Он в отделе полиции сейчас, дает объяснения. У ребёнка зафиксированы травмы, он в больнице", - сообщил информированный источник.По данным собеседника агентства, ЧП случилось в одной из коммунальных квартир на улице Гаванской в Василеостровском районе.В пресс-службе прокуратуры Петербурга сообщили, что ведомство организовала проверку соблюдения федерального законодательства о несовершеннолетних в связи с выявлением в одной из квартир на улице Гаванской малолетнего ребёнка с телесными повреждениями.
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происшествия, общество, санкт-петербург
В Петербурге младенец попал в больницу из-за побоев
В Петербурге доставили в полицию отца младенца, попавшего в больницу из-за побоев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев - РИА Новости. В отдел полиции доставлен ранее судимый отец малолетнего ребёнка, после того как у малыша, возраст которого не достигает и года, зафиксированы телесные повреждения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города.
"Отец ранее привлекался к уголовной ответственности. Он в отделе полиции сейчас, дает объяснения. У ребёнка зафиксированы травмы, он в больнице", - сообщил информированный источник.
По данным собеседника агентства, ЧП случилось в одной из коммунальных квартир на улице Гаванской в Василеостровском районе.
В пресс-службе прокуратуры Петербурга сообщили
, что ведомство организовала проверку соблюдения федерального законодательства о несовершеннолетних в связи с выявлением в одной из квартир на улице Гаванской малолетнего ребёнка с телесными повреждениями.