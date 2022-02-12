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В Пентагоне назвали темы разговора министров обороны России и США
В Пентагоне назвали темы разговора министров обороны России и США - РИА Новости, 12.02.2022
В Пентагоне назвали темы разговора министров обороны России и США
Министр обороны США Ллойд Остин обсудил со своим российским коллегой Сергеем Шойгу "наращивание сил России в Крыму и вокруг Украины", сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T17:35
2022-02-12T17:35
в мире
сша
россия
сергей шойгу
ллойд остин
пентагон
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин обсудил со своим российским коллегой Сергеем Шойгу "наращивание сил России в Крыму и вокруг Украины", сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.Разговор состоялся в преддверии беседы президентов обоих стран, которая также запланирована на субботу.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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в мире, сша, россия, сергей шойгу, ллойд остин, пентагон, министерство обороны рф (минобороны рф)
17:35 12.02.2022
 
В Пентагоне назвали темы разговора министров обороны России и США

Шеф Пентагона Остин обсудил с Шойгу "наращивание российских сил в Крыму и вокруг Украины"

CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин обсудил со своим российским коллегой Сергеем Шойгу "наращивание сил России в Крыму и вокруг Украины", сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"Двенадцатого февраля министр обороны Ллойд Дж. Остин III переговорил с российским министром обороны Сергеем Шойгу. Они обсудили наращивание сил России в Крыму и вокруг Украины", - сказано в пресс-релизе.
Разговор состоялся в преддверии беседы президентов обоих стран, которая также запланирована на субботу.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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