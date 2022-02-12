https://ria.ru/20220212/pentagon-1772487489.html

В Пентагоне назвали темы разговора министров обороны России и США

В Пентагоне назвали темы разговора министров обороны России и США - РИА Новости, 12.02.2022

В Пентагоне назвали темы разговора министров обороны России и США

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил со своим российским коллегой Сергеем Шойгу "наращивание сил России в Крыму и вокруг Украины", сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T17:35

2022-02-12T17:35

2022-02-12T17:35

в мире

сша

россия

сергей шойгу

ллойд остин

пентагон

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:158:1581:1047_1920x0_80_0_0_d175219f7990cd20da1acd3f74ac5314.jpg

ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин обсудил со своим российским коллегой Сергеем Шойгу "наращивание сил России в Крыму и вокруг Украины", сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.Разговор состоялся в преддверии беседы президентов обоих стран, которая также запланирована на субботу.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, сергей шойгу, ллойд остин, пентагон, министерство обороны рф (минобороны рф)