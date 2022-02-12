11:09 12.02.2022 (обновлено: 14:48 12.02.2022)
Правительство выделило 400 миллионов рублей на изучение генома "омикрона"
Правительство выделило около 400 миллионов рублей на изучение генома "омикрона"
© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкФото вирусных частиц COVID-19 штамма "омикрон"
Фото вирусных частиц COVID-19 штамма "омикрон"
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Правительство выделило около 400 миллионов рублей на изучение генома омикрон-штамма коронавируса, сообщили в пресс-службе кабмина.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"Средства пойдут на закупку оборудования, ферментов и расходных материалов, что позволит исследовать не менее 57,2 тысячи проб", — говорится в сообщении.
Деньги выделяются из резервного фонда правительства подведомственным учреждениям Роспотребнадзора.
Об этом решении Мишустин сообщил 2 февраля на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.
"Надо продолжить дальнейшее изучение циркулирующих штаммов. Своевременные исследования необходимы, чтобы вести эффективный мониторинг изменения ситуации", — сказал он тогда.
Омикрон-штамм вируса SARS-CoV-2, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Этот вариант отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету — то есть им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. С тех пор его выявили в 145 странах, в том числе в России.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.