https://ria.ru/20220212/omikron-1772428330.html

Правительство выделило 400 миллионов рублей на изучение генома "омикрона"

Правительство выделило 400 миллионов рублей на изучение генома "омикрона" - РИА Новости, 12.02.2022

Правительство выделило 400 миллионов рублей на изучение генома "омикрона"

Правительство выделило около 400 миллионов рублей на изучение генома омикрон-штамма коронавируса, сообщили в пресс-службе кабмина. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T11:09

2022-02-12T11:09

2022-02-12T14:48

распространение коронавируса

здоровье - общество

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Правительство выделило около 400 миллионов рублей на изучение генома омикрон-штамма коронавируса, сообщили в пресс-службе кабмина.Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Деньги выделяются из резервного фонда правительства подведомственным учреждениям Роспотребнадзора.Об этом решении Мишустин сообщил 2 февраля на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса."Надо продолжить дальнейшее изучение циркулирующих штаммов. Своевременные исследования необходимы, чтобы вести эффективный мониторинг изменения ситуации", — сказал он тогда.Омикрон-штамм вируса SARS-CoV-2, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Этот вариант отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету — то есть им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. С тех пор его выявили в 145 странах, в том числе в России.По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.

https://radiosputnik.ria.ru/20220210/omikron-1772046654.html

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здоровье - общество, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса