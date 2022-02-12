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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220212/omikron-1772428330.html
Правительство выделило 400 миллионов рублей на изучение генома "омикрона"
Правительство выделило 400 миллионов рублей на изучение генома "омикрона" - РИА Новости, 12.02.2022
Правительство выделило 400 миллионов рублей на изучение генома "омикрона"
Правительство выделило около 400 миллионов рублей на изучение генома омикрон-штамма коронавируса, сообщили в пресс-службе кабмина. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T11:09
2022-02-12T14:48
распространение коронавируса
здоровье - общество
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Правительство выделило около 400 миллионов рублей на изучение генома омикрон-штамма коронавируса, сообщили в пресс-службе кабмина.Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Деньги выделяются из резервного фонда правительства подведомственным учреждениям Роспотребнадзора.Об этом решении Мишустин сообщил 2 февраля на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса."Надо продолжить дальнейшее изучение циркулирующих штаммов. Своевременные исследования необходимы, чтобы вести эффективный мониторинг изменения ситуации", — сказал он тогда.Омикрон-штамм вируса SARS-CoV-2, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Этот вариант отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету — то есть им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. С тех пор его выявили в 145 странах, в том числе в России.По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.
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здоровье - общество, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
11:09 12.02.2022 (обновлено: 14:48 12.02.2022)
 
Правительство выделило 400 миллионов рублей на изучение генома "омикрона"

Правительство выделило около 400 миллионов рублей на изучение генома "омикрона"

© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкФото вирусных частиц COVID-19 штамма "омикрон"
Фото вирусных частиц COVID-19 штамма омикрон - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора
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Фото вирусных частиц COVID-19 штамма "омикрон"
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Правительство выделило около 400 миллионов рублей на изучение генома омикрон-штамма коронавируса, сообщили в пресс-службе кабмина.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"Средства пойдут на закупку оборудования, ферментов и расходных материалов, что позволит исследовать не менее 57,2 тысячи проб", — говорится в сообщении.
Деньги выделяются из резервного фонда правительства подведомственным учреждениям Роспотребнадзора.
Об этом решении Мишустин сообщил 2 февраля на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.
"Надо продолжить дальнейшее изучение циркулирующих штаммов. Своевременные исследования необходимы, чтобы вести эффективный мониторинг изменения ситуации", — сказал он тогда.
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По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.
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Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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