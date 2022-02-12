Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220212/olimpiada-1772405855.html
Антонов оценил заявления о "нападении" России на Украину во время Олимпиады
Антонов оценил заявления о "нападении" России на Украину во время Олимпиады - РИА Новости, 12.02.2022
Антонов оценил заявления о "нападении" России на Украину во время Олимпиады
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что, говоря о "нападении" России на Украину во время Олимпийских игр или после них, США пускают пыль в глаза,... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T05:04
2022-02-12T05:04
дмитрий песков
мария захарова
в мире
россия
киев
сша
джейк салливан
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762967406_0:39:1772:1036_1920x0_80_0_0_30307a26c04c56d5794a0eede68bdd03.jpg
ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что, говоря о "нападении" России на Украину во время Олимпийских игр или после них, США пускают пыль в глаза, указывая на разведданные, деталей которых не приводят.По словам Антонова, "даже местные обозреватели отмечают, что доверие американских граждан к подобным голословным утверждениям резко снизилось".В пятницу советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон "продолжает видеть" признаки эскалации кризиса вокруг Украины и якобы стягивание новых российских войск к границе. Он также отметил, что США считают, что РФ может якобы "напасть" на Украину во время Олимпиады, которая в эти дни проходит в Пекине. Подобные планы Россия категорически отрицает. Позднее глава Пентагона распорядился об отправке дополнительных 3 тысяч военнослужащих США в Польшу, они прибудут туда в начале следующей недели.Комментируя заявление Салливана представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что истерика Белого дома показательна как никогда, провокации, дезинформация и угрозы — излюбленный метод решения собственных проблем.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220212/propaganda-1772405237.html
https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html
россия
киев
сша
вашингтон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762967406_98:0:1674:1182_1920x0_80_0_0_b93ee72293f81026667d05b14f411e97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, мария захарова, в мире, россия, киев, сша, джейк салливан, нато, министерство обороны сша, ситуация в днр и лнр, вашингтон
05:04 12.02.2022
 
Антонов оценил заявления о "нападении" России на Украину во время Олимпиады

Антонов: США пускают пыль в глаза, заявляя, что Россия "нападет" на Украину во время ОИ

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что, говоря о "нападении" России на Украину во время Олимпийских игр или после них, США пускают пыль в глаза, указывая на разведданные, деталей которых не приводят.
"Комментарии политиков о том, что Россия "нападет" на Украину во время Олимпиады или после нее, не подкреплены никакими доказательствами. Вашингтон лишь продолжает "пускать пыль в глаза", основываясь на неких разведданных, деталей которых не приводит", — приводятся слова Антонова на странице российского посольства в Facebook.
По словам Антонова, "даже местные обозреватели отмечают, что доверие американских граждан к подобным голословным утверждениям резко снизилось".
В пятницу советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон "продолжает видеть" признаки эскалации кризиса вокруг Украины и якобы стягивание новых российских войск к границе. Он также отметил, что США считают, что РФ может якобы "напасть" на Украину во время Олимпиады, которая в эти дни проходит в Пекине. Подобные планы Россия категорически отрицает. Позднее глава Пентагона распорядился об отправке дополнительных 3 тысяч военнослужащих США в Польшу, они прибудут туда в начале следующей недели.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
04:37
Антонов оценил заявление Салливана о "вторжении" России на Украину
Комментируя заявление Салливана представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что истерика Белого дома показательна как никогда, провокации, дезинформация и угрозы — излюбленный метод решения собственных проблем.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 22:27
Спасет ли Россия Украину
 
Дмитрий ПесковМария ЗахароваВ миреРоссияКиевСШАДжейк СалливанНАТОМинистерство обороны СШАСитуация в ДНР и ЛНРВашингтон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала