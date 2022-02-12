Антонов оценил заявления о "нападении" России на Украину во время Олимпиады
Антонов: США пускают пыль в глаза, заявляя, что Россия "нападет" на Украину во время ОИ
© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что, говоря о "нападении" России на Украину во время Олимпийских игр или после них, США пускают пыль в глаза, указывая на разведданные, деталей которых не приводят.
"Комментарии политиков о том, что Россия "нападет" на Украину во время Олимпиады или после нее, не подкреплены никакими доказательствами. Вашингтон лишь продолжает "пускать пыль в глаза", основываясь на неких разведданных, деталей которых не приводит", — приводятся слова Антонова на странице российского посольства в Facebook.
По словам Антонова, "даже местные обозреватели отмечают, что доверие американских граждан к подобным голословным утверждениям резко снизилось".
В пятницу советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон "продолжает видеть" признаки эскалации кризиса вокруг Украины и якобы стягивание новых российских войск к границе. Он также отметил, что США считают, что РФ может якобы "напасть" на Украину во время Олимпиады, которая в эти дни проходит в Пекине. Подобные планы Россия категорически отрицает. Позднее глава Пентагона распорядился об отправке дополнительных 3 тысяч военнослужащих США в Польшу, они прибудут туда в начале следующей недели.
Комментируя заявление Салливана представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что истерика Белого дома показательна как никогда, провокации, дезинформация и угрозы — излюбленный метод решения собственных проблем.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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