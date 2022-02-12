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Антонов оценил заявления о "нападении" России на Украину во время Олимпиады

Антонов оценил заявления о "нападении" России на Украину во время Олимпиады - РИА Новости, 12.02.2022

Антонов оценил заявления о "нападении" России на Украину во время Олимпиады

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что, говоря о "нападении" России на Украину во время Олимпийских игр или после них, США пускают пыль в глаза,... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T05:04

2022-02-12T05:04

2022-02-12T05:04

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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что, говоря о "нападении" России на Украину во время Олимпийских игр или после них, США пускают пыль в глаза, указывая на разведданные, деталей которых не приводят.По словам Антонова, "даже местные обозреватели отмечают, что доверие американских граждан к подобным голословным утверждениям резко снизилось".В пятницу советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон "продолжает видеть" признаки эскалации кризиса вокруг Украины и якобы стягивание новых российских войск к границе. Он также отметил, что США считают, что РФ может якобы "напасть" на Украину во время Олимпиады, которая в эти дни проходит в Пекине. Подобные планы Россия категорически отрицает. Позднее глава Пентагона распорядился об отправке дополнительных 3 тысяч военнослужащих США в Польшу, они прибудут туда в начале следующей недели.Комментируя заявление Салливана представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что истерика Белого дома показательна как никогда, провокации, дезинформация и угрозы — излюбленный метод решения собственных проблем.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220212/propaganda-1772405237.html

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

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