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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220212/kino-1772325845.html
Тимур Бекмамбетов снимет японский хоррор "Утопленник" в формате скринлайф
Тимур Бекмамбетов снимет японский хоррор "Утопленник" в формате скринлайф - РИА Новости, 12.02.2022
Тимур Бекмамбетов снимет японский хоррор "Утопленник" в формате скринлайф
Режиссер Тимур Бекмамбетов снимет японский хоррор "Утопленник" в формате скринлайф, главные роли в нем исполнят Бен Маккензи и Бояна Новакович, сообщает... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T03:28
2022-02-12T03:28
культура
новости культуры
базелевс
тимур бекмамбетов
кино и сериалы
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Режиссер Тимур Бекмамбетов снимет японский хоррор "Утопленник" в формате скринлайф, главные роли в нем исполнят Бен Маккензи и Бояна Новакович, сообщает пресс-служба проекта."Утопленник" будет снят в формате скринлайф – зрители будут следить за сюжетом фильма, наблюдая за экранами устройств, которыми пользуются главные герои", — говорится в сообщении.Отмечается, что предыдущие скринлайф-проекты "Базелевса" – хоррор "Убрать из друзей" и триллер "Поиск" имели успех в международном прокате. А популяризация формата скринлайф принесла студии "Базелевс" место в списке самых инновационных видеокомпаний мира по версии американского издания Fast Company.Главные роли в проекте исполнят звезда сериала "Готэм" американский актер Бен Маккензи и сербско-австралийская актриса Бояна Новакович, известная своими ролями в фильмах "Тоня против всех", "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".В центре сюжета "Утопленника" младший сын военного офицера (Маккензи) и его жены (Новакович), который едва не утонул в озере на каникулах в Японии. Съемки картины стартовали в США, затем продолжатся в Японии.Предпродажи фильма стартуют на открывающемся на этой неделе Европейском кинорынке в рамках Берлинского кинофестиваля.
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новости культуры, базелевс, тимур бекмамбетов, кино и сериалы
03:28 12.02.2022
 
Тимур Бекмамбетов снимет японский хоррор "Утопленник" в формате скринлайф

Тимур Бекмамбетов снимет японский хоррор "Утопленник" в формате скринлайф

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРежиссер Тимур Бекмамбетов
Режиссер Тимур Бекмамбетов - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Режиссер Тимур Бекмамбетов снимет японский хоррор "Утопленник" в формате скринлайф, главные роли в нем исполнят Бен Маккензи и Бояна Новакович, сообщает пресс-служба проекта.
"Утопленник" будет снят в формате скринлайф – зрители будут следить за сюжетом фильма, наблюдая за экранами устройств, которыми пользуются главные герои", — говорится в сообщении.
Отмечается, что предыдущие скринлайф-проекты "Базелевса" – хоррор "Убрать из друзей" и триллер "Поиск" имели успех в международном прокате. А популяризация формата скринлайф принесла студии "Базелевс" место в списке самых инновационных видеокомпаний мира по версии американского издания Fast Company.
Главные роли в проекте исполнят звезда сериала "Готэм" американский актер Бен Маккензи и сербско-австралийская актриса Бояна Новакович, известная своими ролями в фильмах "Тоня против всех", "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
В центре сюжета "Утопленника" младший сын военного офицера (Маккензи) и его жены (Новакович), который едва не утонул в озере на каникулах в Японии. Съемки картины стартовали в США, затем продолжатся в Японии.
Предпродажи фильма стартуют на открывающемся на этой неделе Европейском кинорынке в рамках Берлинского кинофестиваля.
Афиша фильма R#J
16 декабря 2020, 10:52Культура
Фильм Бекмамбетова "Ромео и Джульетта" выбран в конкурс "Сандэнса"
 
КультураНовости культурыБазелевсТимур БекмамбетовКино и сериалы
 
 
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