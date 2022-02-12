https://ria.ru/20220212/kazaki-1772340192.html

Казаки и вера. Чем дальше в степь, тем ближе к Богу?

Казаки и вера. Чем дальше в степь, тем ближе к Богу? - РИА Новости, 12.02.2022

Казаки и вера. Чем дальше в степь, тем ближе к Богу?

"Сумасшедший, с Христом себя сравнил", – скажут одни после просмотра в TikTok видео о казаке, который представляется батюшке сыном Божьим. Другие с ним... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T12:00

2022-02-12T12:00

2022-02-12T13:36

российское казачество

российское казачество

россия

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"Сумасшедший, с Христом себя сравнил", – скажут одни после просмотра в TikTok видео о казаке, который представляется батюшке сыном Божьим. Другие с ним согласятся: "Да, не раб Божий, а воин". Видео священника Дионисия Каменьщикова не только собрало сотни просмотров, лайков и комментариев, но и дало повод для философской дискуссии. Почему казаки имеют свою молитву, право заходить в храм с оружием и представляться сыном Божьим – выясняла корреспондент РИА Новости Наталия Федотова."Раб, слуга, помощник""Однажды в храме после службы ко мне подошли казаки знакомиться, – рассказывает священник Дионисий Каменьщиков. – Один из них, протягивая руку, сказал: “Сын Божий Алексий”. Я засмущался, думал, он оговорился. Говорю: “Раб Божий, наверное?” На что он мне с гордостью ответил: “Воин не может быть рабом”".Далее отец Дионисий напоминает зрителям своего видео, что рабами Божиими себя называли и святой благоверный князь Александр Невский, и великий русский полководец Александр Суворов, и прославленный в лике святых выдающийся флотоводец Федор Ушаков. "А тут казак Алексий, который, может, не уверен, что сможет разобрать автомат и с какой стороны его брать, называет себя сыном Божиим и рабом себя не считает", – удивляется священник.Собственно, появлению в славянской христианской лексике выражения "раб Божий" мы обязаны тонкостям перевода Священного Писания. Встречающееся в нем латинское слово sevr имеет несколько значений. "Оно может переводиться как “слуга”, так и более радикально как “раб”, может и как “помощник”, но с большой натяжкой, – поясняет настоятель Патриаршего подворья при штабе РВСН во Власихе протоиерей Михаил Васильев. – Более мягкий вариант “слуга” часто используется в европейских переводах, например в английском и польском".Выражение "раб Божий" возникло в эпоху Византийской империи, когда рабство еще существовало как социальный институт, и христиане могли по-своему это интерпретировать. Ничего оскорбительного в слове "раб" нет, объясняет настоятель Никольского храма в г. Ангарске протоиерей Владимир Кузьминых. "Формулировка “раб Божий” означает, что я работаю Богу. Отсюда доброделание – работа честная во имя Божие и свобода творчества".Другой альтернативой, согласно христианскому мировоззрению, для человека будет рабство греху. Потому что при жизни он часто становится рабом тех или иных обстоятельств, своих страстей, привычек, воспитания. "Выбирая добровольное рабство Господу, мы тем самым ограждаем себя от служения мамоне – сиюминутным ценностям и личной гордыне. В казачьей культуре это нашло отражение в готовности казаков пожертвовать всем, даже собственной жизнью, ради веры Христовой, ради своей семьи и своего государства", – отмечает руководитель пресс-службы Синодального комитета по взаимодействию с казачеством священник Тихон Лазуткин.Главная христианская молитва "Отче наш" начинается с персонализированного обращения к Богу, в котором, собственно, мы и заявляем о своем сыновстве. Поэтому казак Алексей имеет полное право называть себя сыном Божьим, считает пресс-секретарь Синодального комитета. Сам же Иисус Христос называет своих учеников друзьями: "Вы – друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что́ делает господин его".Традиция называть себя рабом Божиим связана с чувством личного покаяния, так как подчас наша жизнь далека от евангельских идеалов. "Для многих жизненный путь больше напоминает историю блудного сына, нежели праведника. И какие слова произнес своему отцу тот сын, который в своей жизни допустил немало ошибок? – “Я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим”", – замечает священник Тихон."В окопах атеистов нет""Среди военных есть поговорка: “В окопах атеистов нет”. Кто слышал свист пуль, разрывы снарядов, гранат, крики: “Аллах акбар!”, тот явно не атеист", – уверен казак Забайкальского войска и профессиональный военный Михаил Колосов. В свои редкие выходные дни он прислуживает за богослужениями в храме.Среди традиций предков Колосов выделяет одну: с четырех лет казаков начинали готовить к службе и воспитывали в них решимость умереть за веру, царя и Отечество, если потребуется.По преданию, православную веру казаки приняли от апостола Андрея Первозванного. В Ростове-на-Дону в Кобяковском городище сохранился катакомбный храм I века и алтарный крест апостола."Казаки всегда считали и считают Христа отцом и атаманом, – поясняет донской казак, художник, поэт, музыкант, блогер Максим Ильинов. ­– У нас даже есть такое понятие, как “атаман Христос”, поэтому воспринимали Бога только как сыны. Богородица всегда как мама, матушка. А все святые – никакого панибратства нет, но они нам друзья".У казаков даже есть своя молитва, которую каждую секунду кто-то из них произносит (как Иисусова): "Слава Богу за то, что мы казаки". "Таким образом мы всегда помним Бога, славим его и друг за друга молимся", – продолжает блогер.В отличие от многих столичных жителей казаки не отделяют жизнь от Бога, поэтому и с оружием в храм ходят, отмечает Ильинов. На Крещение стреляют из пушек, ружей, автоматов, пистолетов. "У нас в казачестве железная идеология – это патриотизм, любовь к Родине. Мы – воины Христовы! Я знаю, что я не предал, не предам и не буду предавать. С нами Россия будет целая и неделимая!" – чеканит председатель совета стариков Кубанского войскового казачьего общества Василий Потапов.Он уверен, что основа казачьего духа в православной вере. С детства чтит десять заповедей Господних, церковные праздники, читает молитвы (утренние, вечерние, перед и после вкушения пищи). Орнаменты на одежде казаков составлены из христианских символов (рыба, зерно, хлеб, пшеница, крест, виноград, птица), они же встречаются и на надгробиях. "У нас всегда первый тост во славу Бога за то, что мы живы, имеем счастье встретиться с собратьями, что у нас дети рождаются, что рыбой Дон забит, что птицы в небе летают. То есть мы вначале славим Христа, а потом начинаем говорить тосты друг другу", – рассказывает Максим Ильинов.Выражение "раб Божий" казаками, конечно, тоже используется в контексте личной греховности и покаяния. "Понятно, что мы боремся, пытаемся не блудить, не курить, не ругаться матом, то есть избавиться от рабства греха, от страстей, – поясняет донской казак-блогер. – Поэтому, когда мы говорим раб Божий, ничего иного не подразумевается, как мы Твои. Кто может навредить Царю, создавшему мир? Будучи его рабом ты уже избавлен и от греха, и от уз временных, и от Князя мира сего. А именно богообщение у нас происходит как у детей с отцом".Традиция представляться сыном Божьим у казаков существует, хотя, наверное, используется не всеми, уступая более распространенному в православной среде выражению "раб Божий". Но она лишь подчеркивает их любовь к Богу и готовность служить ему и Отечеству до последней капли крови.

https://ria.ru/20220121/traditsii-1768759727.html

https://ria.ru/20210615/kazaki-1736975120.html

https://ria.ru/20210709/kazaki-1740116439.html

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российское казачество, россия