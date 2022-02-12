https://ria.ru/20220212/isteriya-1772515876.html

Ушаков: истерия из-за "вторжения" России на Украину достигла апогея

Ушаков: истерия из-за "вторжения" России на Украину достигла апогея - РИА Новости, 12.02.2022

Ушаков: истерия из-за "вторжения" России на Украину достигла апогея

Истерия насчет "вторжения" России на Украину достигла своего апогея, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков после телефонного разговора лидеров РФ и США. РИА Новости, 12.02.2022

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2022-02-12T22:23

2022-02-12T22:28

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Истерия насчет "вторжения" России на Украину достигла своего апогея, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков после телефонного разговора лидеров РФ и США."Нагнетание вокруг темы вторжения велось скоординированно, и истерия достигла апогея", - сказал Ушаков.Под аккомпанемент утверждений США о якобы готовящемся "вторжении" России на территорию Украины создаются предпосылки для возможных действий украинских вооружённых сил, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков."Американцы искусственно раздувают истерию вокруг так называемого планируемого российского вторжения, называют даже даты этого вторжения, а параллельно вместе с союзниками накачивают военные мускулы Украины... Под аккомпанемент утверждений о вторжении создаются предпосылки для возможно провокационных действий украинских вооружённых сил. Так мы расцениваем эту ситуацию", - сказал Ушаков журналистам.США утверждают, что вторжение может начаться в ближайшие дни. Россия отрицает приписываемые ей агрессивные планы в отношении соседней страны.Вокруг передвижения российских войск по территории России не первый месяц нагнетается напряженность, а в последние дни и часы ситуация доведена до абсурда, заявил Юрий Ушаков."Вокруг передвижения наших войск по своей территории, пусть недалеко от украинских границ, уже не первый месяц нагнетается напряженность, а вот в последние дни и часы ситуация просто доведена до абсурда", - сказал Ушаков журналистам.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220212/oproverzhenie-1772512690.html

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

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в мире, сша, юрий ушаков, владимир путин, россия, джо байден, украина