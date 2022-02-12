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Американцы подняли Байдена на смех
В США посмеялись над Байденом из-за слов о дате нападения России на Украину - РИА Новости, 12.02.2022
Американцы подняли Байдена на смех
Читатели американского издания The Hill не поверили утверждениям президента США Джо Байдена о планах России "вторгнуться" на Украину 16 февраля. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T09:10
2022-02-12T09:10
в мире
украина
сша
джо байден
россия
владимир путин
евросоюз
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Читатели американского издания The Hill не поверили утверждениям президента США Джо Байдена о планах России "вторгнуться" на Украину 16 февраля."Вообще-то Путин сказал, что нападет на Украину 15 февраля ровно в 19.00", — шутит Clyde MacCludgie."Вторжение может произойти завтра, или послезавтра, или в понедельник, или во вторник, или в среду", — иронизирует The Sarcastic Blob."Единственное, о чем вам нужно знать — Россия не собирается нападать на Украину", — подчеркнул Kevin."Власти США предпринимают попытки привлечь внимание граждан к российской угрозе, чтобы отвлечь их от проблем внутри страны", — заключил al sullivan.Ранее СМИ со ссылкой на информированные источники сообщили, что во время прошедшей накануне видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО Джо Байден предрек "вторжение" России на Украину 16 февраля. Подтверждение этих заявлений в публикации не приводится.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.
https://ria.ru/20220212/propaganda-1772405237.html
https://ria.ru/20220212/ukraina-1772404320.html
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в мире, украина, сша, джо байден, россия, владимир путин, евросоюз
09:10 12.02.2022
 
В США посмеялись над Байденом из-за слов о дате нападения России на Украину

Читатели The Hill назвали данные о планах России напасть на Украину 16 февраля пропагандой

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Читатели американского издания The Hill не поверили утверждениям президента США Джо Байдена о планах России "вторгнуться" на Украину 16 февраля.
"Вы предупреждаете об этом в течение нескольких месяцев", — напомнил Timothy.
"Вообще-то Путин сказал, что нападет на Украину 15 февраля ровно в 19.00", — шутит Clyde MacCludgie.
"Вторжение может произойти завтра, или послезавтра, или в понедельник, или во вторник, или в среду", — иронизирует The Sarcastic Blob.
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"Единственное, о чем вам нужно знать — Россия не собирается нападать на Украину", — подчеркнул Kevin.
"Во-первых, это очевидная пропаганда. Во-вторых, Россия не выходила за свои границы. В-третьих, НАТО приблизилось к российским границам, хотя обещало этого не делать много лет тому назад", — напомнил A Better Tale - Fact Checker - Plague Cultist.
"Власти США предпринимают попытки привлечь внимание граждан к российской угрозе, чтобы отвлечь их от проблем внутри страны", — заключил al sullivan.
Ранее СМИ со ссылкой на информированные источники сообщили, что во время прошедшей накануне видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО Джо Байден предрек "вторжение" России на Украину 16 февраля. Подтверждение этих заявлений в публикации не приводится.
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В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.
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