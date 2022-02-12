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Американцы подняли Байдена на смех

В США посмеялись над Байденом из-за слов о дате нападения России на Украину - РИА Новости, 12.02.2022

Американцы подняли Байдена на смех

Читатели американского издания The Hill не поверили утверждениям президента США Джо Байдена о планах России "вторгнуться" на Украину 16 февраля. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T09:10

2022-02-12T09:10

2022-02-12T09:10

в мире

украина

сша

джо байден

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владимир путин

евросоюз

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Читатели американского издания The Hill не поверили утверждениям президента США Джо Байдена о планах России "вторгнуться" на Украину 16 февраля."Вообще-то Путин сказал, что нападет на Украину 15 февраля ровно в 19.00", — шутит Clyde MacCludgie."Вторжение может произойти завтра, или послезавтра, или в понедельник, или во вторник, или в среду", — иронизирует The Sarcastic Blob."Единственное, о чем вам нужно знать — Россия не собирается нападать на Украину", — подчеркнул Kevin."Власти США предпринимают попытки привлечь внимание граждан к российской угрозе, чтобы отвлечь их от проблем внутри страны", — заключил al sullivan.Ранее СМИ со ссылкой на информированные источники сообщили, что во время прошедшей накануне видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО Джо Байден предрек "вторжение" России на Украину 16 февраля. Подтверждение этих заявлений в публикации не приводится.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.

https://ria.ru/20220212/propaganda-1772405237.html

https://ria.ru/20220212/ukraina-1772404320.html

https://ria.ru/20220212/krym-1772399775.html

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в мире, украина, сша, джо байден, россия, владимир путин, евросоюз