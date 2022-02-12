https://ria.ru/20220212/dannye-1772415176.html
Американцы подняли Байдена на смех
В США посмеялись над Байденом из-за слов о дате нападения России на Украину - РИА Новости, 12.02.2022
Американцы подняли Байдена на смех
Читатели американского издания The Hill не поверили утверждениям президента США Джо Байдена о планах России "вторгнуться" на Украину 16 февраля. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T09:10
2022-02-12T09:10
2022-02-12T09:10
в мире
украина
сша
джо байден
россия
владимир путин
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768686831_0:69:3071:1796_1920x0_80_0_0_685a665ea9c05c1b4eb2d60ccdda5daa.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Читатели американского издания The Hill не поверили утверждениям президента США Джо Байдена о планах России "вторгнуться" на Украину 16 февраля."Вообще-то Путин сказал, что нападет на Украину 15 февраля ровно в 19.00", — шутит Clyde MacCludgie."Вторжение может произойти завтра, или послезавтра, или в понедельник, или во вторник, или в среду", — иронизирует The Sarcastic Blob."Единственное, о чем вам нужно знать — Россия не собирается нападать на Украину", — подчеркнул Kevin."Власти США предпринимают попытки привлечь внимание граждан к российской угрозе, чтобы отвлечь их от проблем внутри страны", — заключил al sullivan.Ранее СМИ со ссылкой на информированные источники сообщили, что во время прошедшей накануне видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО Джо Байден предрек "вторжение" России на Украину 16 февраля. Подтверждение этих заявлений в публикации не приводится.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.
https://ria.ru/20220212/propaganda-1772405237.html
https://ria.ru/20220212/ukraina-1772404320.html
https://ria.ru/20220212/krym-1772399775.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768686831_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ed0eb3bab39d24a13372df7e9e76c3bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, джо байден, россия, владимир путин, евросоюз
В США посмеялись над Байденом из-за слов о дате нападения России на Украину
Читатели The Hill назвали данные о планах России напасть на Украину 16 февраля пропагандой
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости.
Читатели американского издания The Hill
не поверили утверждениям президента США Джо Байдена о планах России "вторгнуться" на Украину 16 февраля.
"Вы предупреждаете об этом в течение нескольких месяцев", — напомнил Timothy.
"Вообще-то Путин сказал, что нападет на Украину
15 февраля ровно в 19.00", — шутит Clyde MacCludgie.
"Вторжение может произойти завтра, или послезавтра, или в понедельник, или во вторник, или в среду", — иронизирует The Sarcastic Blob.
"Единственное, о чем вам нужно знать — Россия не собирается нападать на Украину", — подчеркнул Kevin.
"Во-первых, это очевидная пропаганда. Во-вторых, Россия не выходила за свои границы. В-третьих, НАТО приблизилось к российским границам, хотя обещало этого не делать много лет тому назад", — напомнил A Better Tale - Fact Checker - Plague Cultist.
"Власти США предпринимают попытки привлечь внимание граждан к российской угрозе, чтобы отвлечь их от проблем внутри страны", — заключил al sullivan.
Ранее СМИ со ссылкой на информированные источники сообщили, что во время прошедшей накануне видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза
и НАТО Джо Байден
предрек "вторжение" России на Украину 16 февраля. Подтверждение этих заявлений в публикации не приводится.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО
, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.