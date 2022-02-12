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Туризм
https://ria.ru/20220212/aviasoobschenie-1772446873.html
Россия нарастит авиасообщение с Венгрией, Германией и Шри-Ланкой
Россия нарастит авиасообщение с Венгрией, Германией и Шри-Ланкой - РИА Новости, 12.02.2022
Россия нарастит авиасообщение с Венгрией, Германией и Шри-Ланкой
Россия с 21 февраля наращивает число авиарейсов с Венгрией, Германией и Шри-Ланкой, а с 1 марта - с Грецией и Кипром, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T13:20
2022-02-12T14:38
татьяна голикова
россия
греция
коломбо
здоровье - общество
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия с 21 февраля наращивает число авиарейсов с Венгрией, Германией и Шри-Ланкой, а с 1 марта - с Грецией и Кипром, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба."По итогам состоявшегося обсуждения и с учётом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 21 февраля 2022 г увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе со следующими государствами", - говорится в сообщении.Речь идет об увеличении числа рейсов по маршруту Москва - Будапешт с 7 до 14 в неделю и по маршруту Санкт-Петербург - Будапешт с 4 до 7 в неделю. Число рейсов из Москвы в Коломбо (Шри-Ланка) вырастет с 2 до 4 в неделю, по маршрутам Калининград – Берлин с 2 до 6 в неделю, из Калининграда в Дюссельдорф полеты будут выполняться с частотой 5 рейсов в неделю."С 1 марта решено увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе в Грецию по маршрутам Москва – Корфу с 4 до 7 рейсов в неделю, Москва – Миконос с частотой 4 рейса в неделю, Санкт-Петербург – Афины, Санкт-Петербург – Салоники, Жуковский – Ираклион, Екатеринбург – Ираклион с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте", - отмечается в сообщении.Штаб также принял решение с 1 марта снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов из пунктов России, открытых для международных полетов, в пункты на территории Кипра.
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татьяна голикова, россия, греция, коломбо, здоровье - общество, новости - туризм
13:20 12.02.2022 (обновлено: 14:38 12.02.2022)
 
Россия нарастит авиасообщение с Венгрией, Германией и Шри-Ланкой

Оперштаб: Россия с 21 февраля нарастит авиасообщение с Венгрией, Германией и Шри-Ланкой

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПассажиры смотрят расписание авиарейсов в аэропорту
Пассажиры смотрят расписание авиарейсов в аэропорту - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Пассажиры смотрят расписание авиарейсов в аэропорту
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия с 21 февраля наращивает число авиарейсов с Венгрией, Германией и Шри-Ланкой, а с 1 марта - с Грецией и Кипром, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Согласно сообщению, вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба.
"По итогам состоявшегося обсуждения и с учётом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 21 февраля 2022 г увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе со следующими государствами", - говорится в сообщении.
Речь идет об увеличении числа рейсов по маршруту Москва - Будапешт с 7 до 14 в неделю и по маршруту Санкт-Петербург - Будапешт с 4 до 7 в неделю. Число рейсов из Москвы в Коломбо (Шри-Ланка) вырастет с 2 до 4 в неделю, по маршрутам КалининградБерлин с 2 до 6 в неделю, из Калининграда в Дюссельдорф полеты будут выполняться с частотой 5 рейсов в неделю.
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"С 1 марта решено увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе в Грецию по маршрутам Москва – Корфу с 4 до 7 рейсов в неделю, Москва – Миконос с частотой 4 рейса в неделю, Санкт-Петербург – Афины, Санкт-Петербург – Салоники, Жуковский – Ираклион, Екатеринбург – Ираклион с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте", - отмечается в сообщении.
Штаб также принял решение с 1 марта снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов из пунктов России, открытых для международных полетов, в пункты на территории Кипра.
 
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