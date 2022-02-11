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Пресс-секретарь рассказал о госпитализации Зюганова
Пресс-секретарь рассказал о госпитализации Зюганова - РИА Новости, 11.02.2022
Пресс-секретарь рассказал о госпитализации Зюганова
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов лег в больницу на пару дней по рекомендации своего доктора, сообщил РИА Новости пресс-секретарь политика депутат Александр Ющенко. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T17:28
2022-02-11T17:28
2022-02-11T18:17
здоровье - общество
россия
геннадий зюганов
кпрф
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов лег в больницу на пару дней по рекомендации своего доктора, сообщил РИА Новости пресс-секретарь политика депутат Александр Ющенко.Ющенко добавил, что лидер КПРФ сейчас находится в той же клинике, где наблюдается постоянно, он уже сдал все необходимые тесты, в том числе на COVID-19.В свою очередь, внук Зюганова — депутат Мосгордумы Леонид Зюганов рассказал РИА Новости, что его дед каждый год проходит плановое медобследование в период с февраля по апрель."Мне кажется, в его возрасте это правильный подход, лучше наблюдаться. Ввиду того, что происходит с ковидом и Владимиром Вольфовичем (Жириновским. — Прим. ред.), все подумали, что это ковид. Я вчера с ним разговаривал — бодрейший голос, сегодня с коллегами тоже поговорил — никто ничего не подтверждает", — добавил Леонид Зюганов, отметив, что информация о заболевании "немного раздута".Лидера ЛДПР Жириновского 2 февраля госпитализировали в ЦКБ с диагнозом COVID-19. В партии сообщали, что он чувствует себя нормально и работает с документами.
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здоровье - общество, россия, геннадий зюганов, кпрф
17:28 11.02.2022 (обновлено: 18:17 11.02.2022)
Пресс-секретарь рассказал о госпитализации Зюганова
Пресс-секретарь Зюганова Ющенко: лидера КПРФ госпитализировали для профилактики
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов лег в больницу на пару дней по рекомендации своего доктора, сообщил РИА Новости пресс-секретарь политика депутат Александр Ющенко.
"Зюганов в данный момент по рекомендации врачей, чтобы исключить разного рода риски, связанные с эпидемической ситуацией, с учетом того, что многие во фракции болеют и находятся на самоизоляции (он с многими контактировал), он <...> получил вчера рекомендацию лечащего врача пройти двух-трехдневную профилактику", — сказал собеседник агентства.
Ющенко добавил, что лидер КПРФ сейчас находится в той же клинике, где наблюдается постоянно, он уже сдал все необходимые тесты, в том числе на COVID-19.
В свою очередь, внук Зюганова — депутат Мосгордумы Леонид Зюганов рассказал РИА Новости, что его дед каждый год проходит плановое медобследование в период с февраля по апрель.
"Мне кажется, в его возрасте это правильный подход, лучше наблюдаться. Ввиду того, что происходит с ковидом и Владимиром Вольфовичем (Жириновским. — Прим. ред.), все подумали, что это ковид. Я вчера с ним разговаривал — бодрейший голос, сегодня с коллегами тоже поговорил — никто ничего не подтверждает", — добавил Леонид Зюганов, отметив, что информация о заболевании "немного раздута".
Лидера ЛДПР
Жириновского 2 февраля госпитализировали в ЦКБ с диагнозом COVID-19
. В партии сообщали, что он чувствует себя нормально и работает с документами.