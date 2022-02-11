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В КПРФ прокомментировали сообщения о госпитализации Зюганова

В КПРФ прокомментировали сообщения о госпитализации Зюганова - РИА Новости, 11.02.2022

В КПРФ прокомментировали сообщения о госпитализации Зюганова

Замглавы фракции КПРФ в ГД Николай Коломейцев сообщил РИА Новости, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов, не находится в больнице, утром он планировал сдать тест на... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T17:06

2022-02-11T17:06

2022-02-11T17:18

здоровье - общество

коронавирус covid-19

геннадий зюганов

кпрф

россия

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Замглавы фракции КПРФ в ГД Николай Коломейцев сообщил РИА Новости, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов, не находится в больнице, утром он планировал сдать тест на коронавирус."Нет", - ответил политик на вопрос о том, находится ли в больнице Зюганов.

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здоровье - общество, коронавирус covid-19, геннадий зюганов, кпрф, россия