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В КПРФ прокомментировали сообщения о госпитализации Зюганова
В КПРФ прокомментировали сообщения о госпитализации Зюганова - РИА Новости, 11.02.2022
В КПРФ прокомментировали сообщения о госпитализации Зюганова
Замглавы фракции КПРФ в ГД Николай Коломейцев сообщил РИА Новости, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов, не находится в больнице, утром он планировал сдать тест на... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T17:06
2022-02-11T17:06
2022-02-11T17:18
здоровье - общество
коронавирус covid-19
геннадий зюганов
кпрф
россия
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Замглавы фракции КПРФ в ГД Николай Коломейцев сообщил РИА Новости, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов, не находится в больнице, утром он планировал сдать тест на коронавирус."Нет", - ответил политик на вопрос о том, находится ли в больнице Зюганов.
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, геннадий зюганов, кпрф, россия
17:06 11.02.2022 (обновлено: 17:18 11.02.2022)
В КПРФ прокомментировали сообщения о госпитализации Зюганова
Замглавы КПРФ в ГД Коломейцев: Зюганов не в больнице, утром он планировал сдать тест