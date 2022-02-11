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В Ленинградской области один школьник выстрелил из пневматики в другого

В Ленинградской области один школьник выстрелил из пневматики в другого - РИА Новости, 11.02.2022

В Ленинградской области один школьник выстрелил из пневматики в другого

Шестиклассник выстрелил из пневматического пистолета в ученика школы в Гатчине в Ленинградской области, пострадавший получил гематомы туловища, сообщил РИА... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T15:45

2022-02-11T15:45

2022-02-11T15:45

происшествия

ленинградская область

гатчина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев - РИА Новости. Шестиклассник выстрелил из пневматического пистолета в ученика школы в Гатчине в Ленинградской области, пострадавший получил гематомы туловища, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."10 февраля шестиклассник выстрелил в школе в Гатчине из пневматического пистолета в одного из учеников. У мальчика диагностированы гематомы туловища", - сказал собеседник агентства. По его словам, по факту инцидента ведётся проверка.

https://ria.ru/20220211/shkola-1772282473.html

ленинградская область

гатчина

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происшествия, ленинградская область, гатчина