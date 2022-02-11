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В Ленинградской области один школьник выстрелил из пневматики в другого
В Ленинградской области один школьник выстрелил из пневматики в другого - РИА Новости, 11.02.2022
В Ленинградской области один школьник выстрелил из пневматики в другого
Шестиклассник выстрелил из пневматического пистолета в ученика школы в Гатчине в Ленинградской области, пострадавший получил гематомы туловища, сообщил РИА... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T15:45
2022-02-11T15:45
происшествия
ленинградская область
гатчина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев - РИА Новости. Шестиклассник выстрелил из пневматического пистолета в ученика школы в Гатчине в Ленинградской области, пострадавший получил гематомы туловища, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."10 февраля шестиклассник выстрелил в школе в Гатчине из пневматического пистолета в одного из учеников. У мальчика диагностированы гематомы туловища", - сказал собеседник агентства. По его словам, по факту инцидента ведётся проверка.
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происшествия, ленинградская область, гатчина
15:45 11.02.2022
 
В Ленинградской области один школьник выстрелил из пневматики в другого

В Гатчине один школьник выстрелил из пневматического пистолета в другого

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Полицейский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев - РИА Новости. Шестиклассник выстрелил из пневматического пистолета в ученика школы в Гатчине в Ленинградской области, пострадавший получил гематомы туловища, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"10 февраля шестиклассник выстрелил в школе в Гатчине из пневматического пистолета в одного из учеников. У мальчика диагностированы гематомы туловища", - сказал собеседник агентства. По его словам, по факту инцидента ведётся проверка.
Полиция - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 14:12Новости Подмосковья
В подмосковных школах идут проверки безопасности из-за ЧП в Мытищах
 
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