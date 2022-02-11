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Шойгу потребовал от Великобритании объяснить спецназ на Украине
Шойгу потребовал от Великобритании объяснить спецназ на Украине - РИА Новости, 11.02.2022
Шойгу потребовал от Великобритании объяснить спецназ на Украине
Министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи с британским коллегой Беном Уоллесом в Москве предложил западным странам внести вклад в снижение... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T18:03
2022-02-11T20:34
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
великобритания
сергей шойгу
бен уоллес
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи с британским коллегой Беном Уоллесом в Москве предложил западным странам внести вклад в снижение напряженности в Европе и прекратить поставки оружия на Украину."Со всех сторон оно идет, делается это публично. Делается это показательно. Не совсем понятно для чего. Хотелось бы также понимать, для чего Британия, королевство, направила свой спецназ на Украину и до каких пор он там будет находиться", — сказал Шойгу.Министр привел в пример ситуацию в Афганистане, когда страну накачали оружием, которое после ухода западных военных попало в руки террористов.В свою очередь глава британского оборонного ведомства заявил, что выслушал заверения российских военных об отсутствии планов вторгаться на Украину, и он воспринимает их серьезно.По словам Шойгу, военно-политическая ситуация на европейском континенте значительно обострилась и это требует принятия неотложных мер по обеспечению гарантий безопасности для Москвы."Министр обороны России кратко прокомментировал полученные от США и НАТО ответы по российским проектам соглашений по данной проблематике. Акцентировал внимание на отсутствии ответов на ключевые требования Российской Федерации: отказ от расширения НАТО, неразмещение ударных вооружений вблизи российских границ, а также возврат военных потенциалов и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия — НАТО. Указал, что без решения этих вопросов снизить военно-политическую напряженность и выстроить прочную архитектуру евробезопасности невозможно", — говорится в сообщении.При этом стороны отметили важность продолжения контактов по вопросам предотвращения инцидентов и снижению рисков непреднамеренных конфликтов. Шойгу подчеркнул, что в Минобороны России готовы рассмотреть предложения по восстановлению двустороннего взаимодействия по военной линии."Это наша первая встреча за последние годы. К сожалению, уровень нашего сотрудничества близок к нулю и вот-вот пересечет нулевой меридиан и уйдет в минус, чего очень не хотелось бы. Поэтому очень надеюсь на возможность обсудить с вами наиболее актуальные вопросы без какого-либо нагнетания и поднятия еще выше температуры в отношениях между Россией и странами блока НАТО, и особенно с Великобританией", — сказал министр.Он отметил, что в последнее время в выступлениях британских официальных лиц через строчку появляются угрозы санкциями и ему бы не хотелось, чтобы эта встреча стала продолжением подобной риторики.
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в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, великобритания, сергей шойгу, бен уоллес
18:03 11.02.2022 (обновлено: 20:34 11.02.2022)
 
Шойгу потребовал от Великобритании объяснить спецназ на Украине

Минобороны подвело итоги встречи Шойгу и его британского коллеги Уоллеса

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу во время встречи с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом в Москве
Министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом в Москве
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи с британским коллегой Беном Уоллесом в Москве предложил западным странам внести вклад в снижение напряженности в Европе и прекратить поставки оружия на Украину.

"Со всех сторон оно идет, делается это публично. Делается это показательно. Не совсем понятно для чего. Хотелось бы также понимать, для чего Британия, королевство, направила свой спецназ на Украину и до каких пор он там будет находиться", — сказал Шойгу.
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Министр привел в пример ситуацию в Афганистане, когда страну накачали оружием, которое после ухода западных военных попало в руки террористов.
В свою очередь глава британского оборонного ведомства заявил, что выслушал заверения российских военных об отсутствии планов вторгаться на Украину, и он воспринимает их серьезно.
По словам Шойгу, военно-политическая ситуация на европейском континенте значительно обострилась и это требует принятия неотложных мер по обеспечению гарантий безопасности для Москвы.
"Министр обороны России кратко прокомментировал полученные от США и НАТО ответы по российским проектам соглашений по данной проблематике. Акцентировал внимание на отсутствии ответов на ключевые требования Российской Федерации: отказ от расширения НАТО, неразмещение ударных вооружений вблизи российских границ, а также возврат военных потенциалов и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия — НАТО. Указал, что без решения этих вопросов снизить военно-политическую напряженность и выстроить прочную архитектуру евробезопасности невозможно", — говорится в сообщении.
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При этом стороны отметили важность продолжения контактов по вопросам предотвращения инцидентов и снижению рисков непреднамеренных конфликтов. Шойгу подчеркнул, что в Минобороны России готовы рассмотреть предложения по восстановлению двустороннего взаимодействия по военной линии.
"Это наша первая встреча за последние годы. К сожалению, уровень нашего сотрудничества близок к нулю и вот-вот пересечет нулевой меридиан и уйдет в минус, чего очень не хотелось бы. Поэтому очень надеюсь на возможность обсудить с вами наиболее актуальные вопросы без какого-либо нагнетания и поднятия еще выше температуры в отношениях между Россией и странами блока НАТО, и особенно с Великобританией", — сказал министр.
Он отметил, что в последнее время в выступлениях британских официальных лиц через строчку появляются угрозы санкциями и ему бы не хотелось, чтобы эта встреча стала продолжением подобной риторики.
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В миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВеликобританияСергей ШойгуБен Уоллес
 
 
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