https://ria.ru/20220211/voyna-1772231853.html

Две авиабомбы немецкого и советского производства обезвредят в Севастополе

Две авиабомбы немецкого и советского производства обезвредят в Севастополе - РИА Новости, 11.02.2022

Две авиабомбы немецкого и советского производства обезвредят в Севастополе

Две авиационные бомбы немецкого и советского производства времен войны, обнаруженные в 250 метрах от жилых домов в Севастополе, планируется утилизировать в... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T11:26

2022-02-11T11:26

2022-02-11T11:26

севастополь

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Две авиационные бомбы немецкого и советского производства времен войны, обнаруженные в 250 метрах от жилых домов в Севастополе, планируется утилизировать в пятницу на специальном полигоне, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Накануне в СНТ "Сухарный" на территории Нахимовского муниципального округа Севастополя были обнаружены авиационные бомбы SC-50 немецкого и ФАБ-100 советского производства", - сказал собеседник агентства.От отметил, что опасные боеприпасы нашли на расстоянии порядка 250 метров до ближайших жилых домов. В километровую зону поражения при взрыве авиабомб могут попасть почти 150 жилых домов. Население оповещено об опасности."Утром в пятницу запланирован вывоз и уничтожение авиационных бомб на полигоне. На время работ будет проведена эвакуация более 50 человек в безопасную зону", - добавил собеседник агентства.

https://realty.ria.ru/20220127/mina-1769821905.html

севастополь

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севастополь, великая отечественная война (1941-1945)