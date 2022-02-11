https://ria.ru/20220211/vliyanie-1772273524.html

Попытки негативного влияния Запада на Россию продолжатся, заявили в Совфеде

Попытки негативного влияния Запада на Россию продолжатся, заявили в Совфеде - РИА Новости, 11.02.2022

Попытки негативного влияния Запада на Россию продолжатся, заявили в Совфеде

Попытки Запада через СМИ и соцсети оказывать негативное влияние на Россию будут продолжаться, это затрагивает законопроекты, идущие в развитие конституционных... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T13:43

2022-02-11T13:43

2022-02-11T14:05

андрей климов

политика

совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Попытки Запада через СМИ и соцсети оказывать негативное влияние на Россию будут продолжаться, это затрагивает законопроекты, идущие в развитие конституционных норм, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Еще в прошлом году сенаторская комиссия зафиксировала попытки с помощью прозападных СМИ, соцсетей и разнообразных как бы независимых структур повлиять на реализацию новых конституционных норм, предполагающих регулирование в сфере публичной власти. По нашим данным, такого рода зарубежный нажим продолжится и в текущем году", - сказал политик, представляя коллегам отчет по работе комиссии.Сенатор также напомнил, что 8 февраля в США опубликован специальный доклад Атлантического совета. "Это детище холодной войны, признанное в России нежелательной организацией, предлагает масштабный план сдерживания России на мировой арене, в том числе с широким использованием сбежавших за рубеж западных ставленников, выполняющих у нас функции иноагентов. Предусматривается и усиление внешнего влияния на российских граждан с помощью цифровых платформ", - отметил он.Атлантический совет - американский аналитический центр, основанный в 1961 году при НАТО. Базирующийся в Вашингтоне аналитический центр внесен в России в список нежелательных организаций.Как отметил Климов, законодатели усилили работу по так называемому "приземлению" иностранных цифровых гигантов в российской юрисдикции. "Кто не успел выполнить требования нового российского закона до 1 января, должен сильно поторопиться во избежание серьезных проблем", - предупредил глава комиссии. По его словам, комиссия "будет продолжать профилактическую работу и в отношении укрывшихся от закона перебежчиков"."Мы также не должны оставить без внимания опасные провокации иностранных поджигателей войны с Россией и события, связанные с попытками дестабилизации с участием внешних сил политической ситуации вдоль наших границ", - подчеркнул законодатель.Климов также затронул ситуацию с Deutsche Welle, назвав принятые Россией меры полностью адекватными. "Пользуясь случаем, хочу обратить внимание, что принятые ответные меры в отношении немецкой государственной телерадиокомпании DW полностью адекватны. Наша комиссия не раз обращала внимание на явно провокационные материалы, круглосуточно распространявшиеся с помощью "Немецкой волны", которые трудно назвать иначе, чем вмешательство во внутренние дела России", - заявил Климов.МИД РФ ранее заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. Если Германия пойдет на нормализацию ситуации вокруг RT DE, Москва пойдет Берлину навстречу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

https://ria.ru/20210210/vliyanie-1596802095.html

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https://ria.ru/20220114/peregovory-1767720045.html

https://ria.ru/20211203/tsenzura-1761918799.html

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андрей климов, политика, совет федерации рф, россия