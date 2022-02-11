https://ria.ru/20220211/velikobritaniya-1772074260.html

Без карантина и масок: Великобритания открылась для россиян

Без карантина и масок: Великобритания открылась для россиян - РИА Новости, 11.02.2022

Без карантина и масок: Великобритания открылась для россиян

Лондон отменил карантин для туристов. С 11 февраля здесь ждут всех путешественников, в том числе из России. Непривитые или вакцинированные не одобренными ВОЗ... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T08:00

2022-02-11T08:00

2022-02-11T08:13

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Светлана Баева. Лондон отменил карантин для туристов. С 11 февраля здесь ждут всех путешественников, в том числе из России. Непривитые или вакцинированные не одобренными ВОЗ препаратами гости сдают два ПЦР-теста — до выезда и по прибытии. И если результаты отрицательные, можно забыть о самоизоляциии и ограничениях. Все в прошлом, даже маски. О том, что посмотреть в Великобритании, легко ли получить визу, сколько придется потратить на путешествие и как сэкономить, — в материале РИА Новости.Забыть про пандемию"Нас освободили от масок. Некоторые магазины еще рекомендуют их носить, в транспорте пишут, что желательно. Но никто уже не требует, никаких штрафов, — рассказывает гид по Лондону и Великобритании компании VipLondonTour Денис Хорошко. — В рестораны, клубы, музеи — свободный доступ. Но все же лучше иметь маску с собой, вдруг попросят ее надеть"."С 27 января в Англии отменили практически все антиковидные ограничения, — подтверждают в BSI Group. — Правительство анонсировало отказ от удаленки, пропусков здоровья и даже обязательного масочного режима. Открыты все популярные и массово посещаемые туристические объекты: от ресторанов, кафе и пабов до театров, музеев".Впрочем, это не единственный сюрприз, который ждет гостей в Великобритании. По словам экскурсоводов, столица в последнее время изменилась. "Лондон стал очень тихим, домашним, мало людей, почти нет машин в центре, — делится впечатлениями гид Ирина Титова. — Появилось много пешеходных пространств в Ковент-Гарден, Сохо, уличных кафе. Кажется, что ты в уютных уголках Парижа, а не в Лондоне".Сложно ли получить визуТеперь увидеть эти перемены российским туристам не так уж и сложно, сидеть в номере не придется. "С 11 февраля иностранцы, которые не считаются полностью вакцинированными, больше не должны делать тест на восьмой день после прибытия и находиться на карантине", — заявил министр транспорта Великобритании Грант Шэппс. Однако по-прежнему надо заполнять Passenger Locator Form (форму для прибывающих), сдать ПЦР не более чем за два дня до поездки и после прибытия.Кроме того, нужна виза. Тут ходило много "страшилок": якобы сплошные отказы, незамужним не дают, документы сложно собрать. На самом деле все не так страшно, уверяют эксперты. Пакет стандартный: загранпаспорт (действующий и предыдущие, если есть), фото, биометрия, справки с работы или учебы, подтверждение наличия средств на поездку, бронь отеля.Сейчас визы оформляют так же — в штатном режиме и, согласно регламенту, как и в допандемийные времена, на это отводится 21 рабочий день. Хотя порой приходилось ждать паспорта около двух месяцев. По отзывам туристов, если с документами проблем нет, то, скорее всего, въезд разрешат, обычно — на полгода. Отдыхать — дорогоБритания — страна недешевая. "Качественный отель категории "три звезды" обойдется от 130 евро (более 11 тысяч рублей) в сутки на двоих с завтраком. Ежедневные расходы (питание, проезд, билеты, экскурсии) — 70-100 фунтов (7,1-10,1 тысячи рублей), уточняют в PAC Group. Авиабилеты не такие дорогие — восемь-тринадцать тысяч рублей в одну сторону, можно найти варианты и за три-пять тысяч, но с пересадками.Сэкономить с помощью туроператоров пока не получится. Групповые туры, по данным АТОР, появятся ближе к лету.Лучшие музеи Лондона — бесплатноМестные гиды делятся лайфхаками. "Я бы советовала выбрать не отель, а апартаменты с кухней, — говорит Ирина Титова. — Лондон не такой дорогой. Тут можно жить экономно и при этом оставаться туристом, развлекаться, посещать достопримечательности".Многое бесплатно, в том числе Британский музей, Национальная галерея, Музей естествознания, галерея современного искусства Tate Modern, Музей Виктории и Альберта. Смотровые площадки Sky Garden в небоскребе Уоки-Токи и в Royal Opera House на Ковент-Гарден — тоже. Единственный момент — зачастую нужно записываться заранее на сайтах.Предлагают круизы по Темзе, но есть и городские маршруты — водный общественный транспорт. И, конечно, знаменитые двухэтажные красные автобусы.Что еще посмотреть в Великобритании"Тем, кто здесь впервые, стоит посетить королевские места: Виндзорский замок, Хэмптон-корт, где жил Генрих VIII со своими женами, погулять вокруг Букингемского дворца, — рекомендует Денис Хорошко. — В этом году отмечают 70-летие правления Елизаветы II, будут пышные празднования, особенно летом".Хороши и тематические экскурсии: по местам The Beatles, Queen, путешествия в миры Гарри Поттера, Джеймса Бонда (в том числе и нового), Шерлока Холмса.Можно съездить в Котсуолд с его сказочными деревушками, где снимали очень много фильмов, или в Оксфорд, подаривший миру 69 нобелевских лауреатов, отдохнуть на курорте Бат с целебными минеральными источниками. Пройтись по маршруту из сериала "Игра престолов" в Северной Ирландии, а также наконец увидеть знаменитое озеро Лох-Несс в Шотландии."Есть варианты на любой вкус и бюджет", — говорят гиды. Главное — следовать правилам въезда в страну и наслаждаться отдыхом.

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