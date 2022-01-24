Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220124/velikobritaniya-1769332989.html
Великобритания отменяет карантин для непривитых путешественников
Великобритания отменяет карантин для непривитых путешественников - РИА Новости, 25.01.2022
Великобритания отменяет карантин для непривитых путешественников
Великобритания, которая открыта для туризма, с 11 февраля отменяет десятидневный карантин для не привитых от коронавируса путешественников, а вакцинированным не РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-24T23:25
2022-01-25T00:41
туризм
вакцинация
великобритания
новости - туризм
туристы
туризм
куда поехать
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765708769_0:370:2983:2048_1920x0_80_0_0_2c3ab924b6ad7e94f3f45de75aaf373e.jpg
ЛОНДОН, 24 янв – РИА Новости. Великобритания, которая открыта для туризма, с 11 февраля отменяет десятидневный карантин для не привитых от коронавируса путешественников, а вакцинированным не нужно будет сдавать ПЦР-тест для въезда в страну, заявил министр транспорта Грант Шэппс."С 4 часов утра 11 февраля полностью вакцинированные путешественники, прибывающие в Англию, не должны будут по прибытии сдавать экспресс-тесты", – сказал он, выступая в парламенте.По его словам, очевидно, что необходимость тестов для полностью вакцинированных себя изжила, но при этом речь идет о привитых признанными в Британии препаратами, и "Спутник V" в их число пока не входит. Такие же требования будут применяться к детям – им тоже не понадобятся никакие тесты."Иностранцы, которые не считаются полностью вакцинированными, больше не должны делать тест на восьмой день после прибытия и находиться на карантине. Им придется по-прежнему заполнять Passenger Locator Form (форму для прибывающих – прим.ред.), подтверждать отсутствие коронавируса тестом, сделанным не более чем за два дня до поездки, и сдавать ПЦР-тест после прибытия", – отметил министр.При этом он подчеркнул, что форму для въезжающих в Британию по-прежнему должны будут заполнять все пассажиры вне зависимости от статуса вакцинации.Кроме того, Шэппс заявил, что с 11 февраля страна будет признавать для въезда сертификаты о вакцинации еще из 16 государств, в том числе Китая и Мексики.
https://ria.ru/20220119/koronavirus-1768574436.html
https://ria.ru/20220111/velikobritaniya-1767322732.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765708769_359:649:2225:2048_1920x0_80_0_0_bf45bbe9be17e4ac58fffe15e98c96a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вакцинация, великобритания, новости - туризм, туристы, туризм, куда поехать, коронавирус covid-19, куда можно лететь
23:25 24.01.2022 (обновлено: 00:41 25.01.2022)
 
Великобритания отменяет карантин для непривитых путешественников

Британия отменяет десятидневный карантин для не привитых от COVID-19 путешественников

© REUTERS / Henry NichollsЛюди в защитных масках на Оксфорд-стрит в Лондоне
Люди в защитных масках на Оксфорд-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© REUTERS / Henry Nicholls
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 24 янв – РИА Новости. Великобритания, которая открыта для туризма, с 11 февраля отменяет десятидневный карантин для не привитых от коронавируса путешественников, а вакцинированным не нужно будет сдавать ПЦР-тест для въезда в страну, заявил министр транспорта Грант Шэппс.
"С 4 часов утра 11 февраля полностью вакцинированные путешественники, прибывающие в Англию, не должны будут по прибытии сдавать экспресс-тесты", – сказал он, выступая в парламенте.
По его словам, очевидно, что необходимость тестов для полностью вакцинированных себя изжила, но при этом речь идет о привитых признанными в Британии препаратами, и "Спутник V" в их число пока не входит. Такие же требования будут применяться к детям – им тоже не понадобятся никакие тесты.
"Иностранцы, которые не считаются полностью вакцинированными, больше не должны делать тест на восьмой день после прибытия и находиться на карантине. Им придется по-прежнему заполнять Passenger Locator Form (форму для прибывающих – прим.ред.), подтверждать отсутствие коронавируса тестом, сделанным не более чем за два дня до поездки, и сдавать ПЦР-тест после прибытия", – отметил министр.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 15:52Распространение коронавируса
В Британии отменили ковидные паспорта и масочный режим
При этом он подчеркнул, что форму для въезжающих в Британию по-прежнему должны будут заполнять все пассажиры вне зависимости от статуса вакцинации.
Кроме того, Шэппс заявил, что с 11 февраля страна будет признавать для въезда сертификаты о вакцинации еще из 16 государств, в том числе Китая и Мексики.
Мыс Торр-Хед в Северной Ирландии - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
11 января, 15:54Туризм
В Великобритании смягчили условия въезда для иностранных туристов
 
ТуризмВакцинацияВеликобританияНовости - ТуризмтуристыТуризмкуда поехатьКоронавирус COVID-19куда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36В Роспотребнадзоре разъяснили рекомендацию о тестировании на COVID-19
08:30В ЦВО пройдут пять крупных учений сил противовоздушной обороны
08:28Казахстан пригласил депутатов ПА ОБСЕ обсудить расследование беспорядков
08:25Эксперты оценили объемы продаж алкоголя в России
08:23Правительство Австралии выкупило право на флаг аборигенов
08:22Итальянский бизнес обсудит на встрече с Путиным зеленую повестку
08:19Снегопад заблокировал на дорогах в Аттике более пяти тысяч машин
08:16Судно с модульной котельной вышло с Камчатки к острову Беринга
08:05В столичном метро контролеры помогли задержать пару, находившуюся в розыске
08:00"Если есть на свете рай". Чем хорош Краснодарский край в несезон
08:00Ситуация в Арктике накаляется: "зомби" уничтожают леса
07:46Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
07:39Посол заявил, что санкции Запада не влияют на отношения России и Китая
07:31Правительство Казахстана одобрило планы развития западных регионов страны
07:21СМИ: члены правящей партии Японии предложили ввести санкции против России
07:14Иностранные инструкторы с 2014 года находились в Донбассе, заявили в ДНР
07:11Между Россией и Китаем сформировался энергетический альянс, заявил посол
07:08Простуженных россиян предложили освободить от работы на три дня
07:05Сотрудничество России и КНР сдерживает напряженность в мире, заявил посол
06:54В Красноярске экс-полицейский ломился с молотком к соседям
Лента новостейМолния
В Роспотребнадзоре разъяснили рекомендацию о тестировании на COVID-19В ЦВО пройдут пять крупных учений сил противовоздушной обороныКазахстан пригласил депутатов ПА ОБСЕ обсудить расследование беспорядковЭксперты оценили объемы продаж алкоголя в РоссииПравительство Австралии выкупило право на флаг аборигеновИтальянский бизнес обсудит на встрече с Путиным зеленую повесткуСнегопад заблокировал на дорогах в Аттике более пяти тысяч машинСудно с модульной котельной вышло с Камчатки к острову БерингаВ столичном метро контролеры помогли задержать пару, находившуюся в розыске"Если есть на свете рай". Чем хорош Краснодарский край в несезонСитуация в Арктике накаляется: "зомби" уничтожают лесаСиноптик рассказал о погоде в Москве во вторникПосол заявил, что санкции Запада не влияют на отношения России и КитаяПравительство Казахстана одобрило планы развития западных регионов страныСМИ: члены правящей партии Японии предложили ввести санкции против РоссииИностранные инструкторы с 2014 года находились в Донбассе, заявили в ДНРМежду Россией и Китаем сформировался энергетический альянс, заявил посолПростуженных россиян предложили освободить от работы на три дняСотрудничество России и КНР сдерживает напряженность в мире, заявил посолВ Красноярске экс-полицейский ломился с молотком к соседям