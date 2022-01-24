https://ria.ru/20220124/velikobritaniya-1769332989.html

Великобритания отменяет карантин для непривитых путешественников

Великобритания отменяет карантин для непривитых путешественников - РИА Новости, 25.01.2022

Великобритания отменяет карантин для непривитых путешественников

Великобритания, которая открыта для туризма, с 11 февраля отменяет десятидневный карантин для не привитых от коронавируса путешественников, а вакцинированным не РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-24T23:25

2022-01-24T23:25

2022-01-25T00:41

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ЛОНДОН, 24 янв – РИА Новости. Великобритания, которая открыта для туризма, с 11 февраля отменяет десятидневный карантин для не привитых от коронавируса путешественников, а вакцинированным не нужно будет сдавать ПЦР-тест для въезда в страну, заявил министр транспорта Грант Шэппс."С 4 часов утра 11 февраля полностью вакцинированные путешественники, прибывающие в Англию, не должны будут по прибытии сдавать экспресс-тесты", – сказал он, выступая в парламенте.По его словам, очевидно, что необходимость тестов для полностью вакцинированных себя изжила, но при этом речь идет о привитых признанными в Британии препаратами, и "Спутник V" в их число пока не входит. Такие же требования будут применяться к детям – им тоже не понадобятся никакие тесты."Иностранцы, которые не считаются полностью вакцинированными, больше не должны делать тест на восьмой день после прибытия и находиться на карантине. Им придется по-прежнему заполнять Passenger Locator Form (форму для прибывающих – прим.ред.), подтверждать отсутствие коронавируса тестом, сделанным не более чем за два дня до поездки, и сдавать ПЦР-тест после прибытия", – отметил министр.При этом он подчеркнул, что форму для въезжающих в Британию по-прежнему должны будут заполнять все пассажиры вне зависимости от статуса вакцинации.Кроме того, Шэппс заявил, что с 11 февраля страна будет признавать для въезда сертификаты о вакцинации еще из 16 государств, в том числе Китая и Мексики.

https://ria.ru/20220119/koronavirus-1768574436.html

https://ria.ru/20220111/velikobritaniya-1767322732.html

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