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Стало известно, когда появятся групповые туры в Великобританию
Стало известно, когда появятся групповые туры в Великобританию - РИА Новости, 03.02.2022
Стало известно, когда появятся групповые туры в Великобританию
По словам туроператоров, групповые поездки в Великобританию появятся в продаже уже летом 2022 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T14:54
2022-02-03T14:54
2022-02-03T14:54
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. По словам туроператоров, групповые поездки в Великобританию появятся в продаже уже летом 2022 года, сообщает АТОР.С 11 февраля в стране отменили обязательный карантин для непривитых и вакцинированных не одобренными ВОЗ препаратами (к ним относится и российский "Спутник V"). Из требований останется только ПЦР-тест на COVID-19 перед вылетом и на второй день пребывания в Великобритании.По словам представителей отрасли, послабление правил вызвало увеличение спроса со стороны туристов и компаний. Но если индивидуальные поездки можно приобрести уже сейчас, то групповые пока не выставлены для бронирования.Уточняется, что в данный момент ведутся переговоры с принимающими компаниями и авиаперевозчиками. Туроператоры рассчитывают, что к лету 2022 года программы уже точно появятся в продаже, может быть, даже раньше.Что касается получения виз, то с этим нет проблем, говорят эксперты. Правила подачи документов не изменились, однако специалисты рекомендуют путешественникам бронировать туры заранее, так как рассмотрение анкеты занимает около месяца.
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новости - туризм, великобритания, воз, вакцина "спутник v", пцр, карантин, туризм, виза, туристы, куда можно лететь, куда поехать
Стало известно, когда появятся групповые туры в Великобританию
АТОР: групповые поездки в Великобританию появятся в продаже уже летом 2022 года
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости.
По словам туроператоров, групповые поездки в Великобританию появятся в продаже уже летом 2022 года, сообщает
АТОР.
С 11 февраля в стране отменили обязательный карантин для непривитых и вакцинированных не одобренными ВОЗ препаратами (к ним относится и российский "Спутник V").
Из требований останется только ПЦР-тест на COVID-19 перед вылетом и на второй день пребывания в Великобритании.
По словам представителей отрасли, послабление правил вызвало увеличение спроса со стороны туристов и компаний. Но если индивидуальные поездки можно приобрести уже сейчас, то групповые пока не выставлены для бронирования.
Уточняется, что в данный момент ведутся переговоры с принимающими компаниями и авиаперевозчиками. Туроператоры рассчитывают, что к лету 2022 года программы уже точно появятся в продаже, может быть, даже раньше.
Что касается получения виз, то с этим нет проблем, говорят эксперты. Правила подачи документов не изменились, однако специалисты рекомендуют путешественникам бронировать туры заранее, так как рассмотрение анкеты занимает около месяца.