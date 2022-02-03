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Туризм
https://ria.ru/20220203/velikobritaniya-1770819362.html
Стало известно, когда появятся групповые туры в Великобританию
Стало известно, когда появятся групповые туры в Великобританию - РИА Новости, 03.02.2022
Стало известно, когда появятся групповые туры в Великобританию
По словам туроператоров, групповые поездки в Великобританию появятся в продаже уже летом 2022 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T14:54
2022-02-03T14:54
туризм
новости - туризм
великобритания
воз
вакцина "спутник v"
пцр
карантин
туризм
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. По словам туроператоров, групповые поездки в Великобританию появятся в продаже уже летом 2022 года, сообщает АТОР.С 11 февраля в стране отменили обязательный карантин для непривитых и вакцинированных не одобренными ВОЗ препаратами (к ним относится и российский "Спутник V"). Из требований останется только ПЦР-тест на COVID-19 перед вылетом и на второй день пребывания в Великобритании.По словам представителей отрасли, послабление правил вызвало увеличение спроса со стороны туристов и компаний. Но если индивидуальные поездки можно приобрести уже сейчас, то групповые пока не выставлены для бронирования.Уточняется, что в данный момент ведутся переговоры с принимающими компаниями и авиаперевозчиками. Туроператоры рассчитывают, что к лету 2022 года программы уже точно появятся в продаже, может быть, даже раньше.Что касается получения виз, то с этим нет проблем, говорят эксперты. Правила подачи документов не изменились, однако специалисты рекомендуют путешественникам бронировать туры заранее, так как рассмотрение анкеты занимает около месяца.
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новости - туризм, великобритания, воз, вакцина "спутник v", пцр, карантин, туризм, виза, туристы, куда можно лететь, куда поехать
14:54 03.02.2022
 
Стало известно, когда появятся групповые туры в Великобританию

АТОР: групповые поездки в Великобританию появятся в продаже уже летом 2022 года

© AP Photo / Kirsty WigglesworthПрохожие на Вестминстерском мосту в Лондоне
Прохожие на Вестминстерском мосту в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. По словам туроператоров, групповые поездки в Великобританию появятся в продаже уже летом 2022 года, сообщает АТОР.
С 11 февраля в стране отменили обязательный карантин для непривитых и вакцинированных не одобренными ВОЗ препаратами (к ним относится и российский "Спутник V").
Из требований останется только ПЦР-тест на COVID-19 перед вылетом и на второй день пребывания в Великобритании.
По словам представителей отрасли, послабление правил вызвало увеличение спроса со стороны туристов и компаний. Но если индивидуальные поездки можно приобрести уже сейчас, то групповые пока не выставлены для бронирования.
Уточняется, что в данный момент ведутся переговоры с принимающими компаниями и авиаперевозчиками. Туроператоры рассчитывают, что к лету 2022 года программы уже точно появятся в продаже, может быть, даже раньше.
Что касается получения виз, то с этим нет проблем, говорят эксперты. Правила подачи документов не изменились, однако специалисты рекомендуют путешественникам бронировать туры заранее, так как рассмотрение анкеты занимает около месяца.
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ТуризмНовости - ТуризмВеликобританияВОЗВакцина "Спутник V"ПЦРКарантинТуризмВизатуристыкуда можно лететькуда поехать
 
 
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