https://ria.ru/20220203/velikobritaniya-1770819362.html

Стало известно, когда появятся групповые туры в Великобританию

Стало известно, когда появятся групповые туры в Великобританию - РИА Новости, 03.02.2022

Стало известно, когда появятся групповые туры в Великобританию

По словам туроператоров, групповые поездки в Великобританию появятся в продаже уже летом 2022 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T14:54

2022-02-03T14:54

2022-02-03T14:54

туризм

новости - туризм

великобритания

воз

вакцина "спутник v"

пцр

карантин

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770358724_1008:267:3071:1428_1920x0_80_0_0_ce925618a7c5c52829b8e5ad205ba139.jpg

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. По словам туроператоров, групповые поездки в Великобританию появятся в продаже уже летом 2022 года, сообщает АТОР.С 11 февраля в стране отменили обязательный карантин для непривитых и вакцинированных не одобренными ВОЗ препаратами (к ним относится и российский "Спутник V"). Из требований останется только ПЦР-тест на COVID-19 перед вылетом и на второй день пребывания в Великобритании.По словам представителей отрасли, послабление правил вызвало увеличение спроса со стороны туристов и компаний. Но если индивидуальные поездки можно приобрести уже сейчас, то групповые пока не выставлены для бронирования.Уточняется, что в данный момент ведутся переговоры с принимающими компаниями и авиаперевозчиками. Туроператоры рассчитывают, что к лету 2022 года программы уже точно появятся в продаже, может быть, даже раньше.Что касается получения виз, то с этим нет проблем, говорят эксперты. Правила подачи документов не изменились, однако специалисты рекомендуют путешественникам бронировать туры заранее, так как рассмотрение анкеты занимает около месяца.

https://ria.ru/20220203/tallin-1562450223.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, великобритания, воз, вакцина "спутник v", пцр, карантин, туризм, виза, туристы, куда можно лететь, куда поехать