https://ria.ru/20220211/ukraina-1772391280.html

Генсек НАТО заявил о готовности "к любому сценарию" по Украине

Генсек НАТО заявил о готовности "к любому сценарию" по Украине - РИА Новости, 11.02.2022

Генсек НАТО заявил о готовности "к любому сценарию" по Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с президентом США и лидерами других западных стран "высокий риск агрессии против Украины". РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T23:18

2022-02-11T23:18

2022-02-11T23:18

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йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с президентом США и лидерами других западных стран "высокий риск агрессии против Украины"."Принял участие во встрече лидеров стран, инициированной президентом США, чтобы обсудить высокий риск будущей агрессии со стороны России против Украины", - написал Столтенберг в Twitter.По его словам, НАТО "остается единой и готовой к любому сценарию. НАТО остается открытой к диалогу, гарантируя защиту всем союзникам".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

https://ria.ru/20220211/putin-1772378223.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, нато, россия, сша, йенс столтенберг