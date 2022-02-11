18:27 11.02.2022 (обновлено: 19:03 11.02.2022)
Шойгу и Уоллес обсудили ситуацию на Украине и Минские соглашения
Министр обороны Британии Уоллес назвал переговоры с Шойгу конструктивными
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу конструктивными, они касались в том числе Украины.
"Это была конструктивная и откровенная дискуссия. Я был благодарен, что он согласился со мной встретиться и обсудить разные вопросы, включая ситуацию на украинской границе, а также черновой договор с НАТО", - сказал министр в ходе пресс-конференции. По его словам, в Москве он также обсуждал важность реализации минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине.
"Я четко обозначил, что война на Украине повлечет за собой трагические последствия как для Украины, так и для безопасности Европы в целом", - сказал министр в ходе пресс-конференции.
"Но мы выслушали заверения министра (обороны Сергея) Шойгу и генерала (Валерия) Герасимова (начальника Генштаба ВС РФ – ред.), которые сказали, что Россия не намерена вторгаться на Украину. Мы установили диалог, в ходе которого выслушали вопросы, вызывающие беспокойство российского правительства", - добавил Уоллес.
В пятницу Уоллес прибыл в Москву, где провел переговоры министром обороны России Сергеем Шойгу. Накануне российскую столицу посетила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.