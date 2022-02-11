17:10 11.02.2022 (обновлено: 17:44 11.02.2022)
В Сеуле запретили южнокорейцам ездить на Украину
Южная Корея ввела максимальный уровень опасности для поездок на Украину
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СЕУЛ, 11 фев – РИА Новости. Южная Корея ввела максимальный, 4-й уровень опасности для поездок на Украину, тем самым запретив своим гражданам ее посещение, и рекомендовала уже проживающим там южнокорейцам покинуть территорию страны, сообщил МИД Республики Корея.
Как сообщило ведомство, с 00.00 часов 13 февраля по Сеулу запрет вступит в силу для всей территории Украины. Ранее МИД Южной Кореи уже ввел третий уровень опасности для 15 регионов на юго-востоке и севере Украины, включая Донецкую и Луганскую области. Третий уровень подразумевал "рекомендацию" южнокорейским гражданам срочно покинуть эти территории.
"Запрет является предупредительной мерой южнокорейского правительства на случай резкого ухудшения ситуации в регионе, мы просим находящихся на Украине наших граждан срочно выехать в Южную Корею или третьи страны, а тех, кто планировал путешествие в Украину, отменить свои планы", - говорится в сообщении МИД.
Гражданам предлагается получить всю необходимую информацию об авиарейсах и путях выезда из страны в посольстве Республики Корея на Украине и сообщить посольству о своих планах касательно выезда. На данный момент там находится 341 гражданин Южной Кореи. Как отметил МИД, тех, кто останутся на территории Украины или посетят ее, несмотря на запрет, может ждать наказание в соответствии с действующим законодательством.
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Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.