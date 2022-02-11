Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220211/ukraina-1772310875.html
Страны ЕС согласовали новую помощь Украине в 1,2 миллиарда евро
Страны ЕС согласовали новую помощь Украине в 1,2 миллиарда евро - РИА Новости, 11.02.2022
Страны ЕС согласовали новую помощь Украине в 1,2 миллиарда евро
Страны Евросоюза поддержали новую макрофинансовую помощь Украине от ЕС на сумму 1,2 миллиарда евро, теперь со стороны союза необходимо одобрение Европарламента, РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T15:53
2022-02-11T15:53
в мире
урсула фон дер ляйен
украина
европарламент
еврокомиссия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_0:179:3004:1869_1920x0_80_0_0_495b564b162c5eb8b754ad80173a4a66.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Страны Евросоюза поддержали новую макрофинансовую помощь Украине от ЕС на сумму 1,2 миллиарда евро, теперь со стороны союза необходимо одобрение Европарламента, говорится в сообщении Совета стран ЕС."Послы ЕС (постоянные представители стран ЕС при союзе - ред.) сегодня одобрили предложение Еврокомиссии предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере 1,2 миллиарда евро. Это означает, что это предложение может быть рассмотрено в ускоренном режиме в Европейском парламенте, чтобы его текст был одобрен как можно скорее", - говорится в релизе.Еврокомиссия в конце января предложила новый пакет макрофинансовой помощи Украине общим объёмом 1,2 миллиарда евро. Первый транш на 600 миллионов евро ЕК сможет выделить после одобрения этого пакета Европарламентом, Советом стран ЕС, а также властями Украины.Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщала, что эти средства призваны помочь стране справляться с финансовыми нуждами, вызванными конфликтом на востоке страны.
https://ria.ru/20220211/koloniya-1772240370.html
https://ria.ru/20220211/ukraina-1772282666.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_802e48ddefc31a16bde762460612b4fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, урсула фон дер ляйен, украина, европарламент, еврокомиссия, евросоюз
15:53 11.02.2022
 
Страны ЕС согласовали новую помощь Украине в 1,2 миллиарда евро

Страны Евросоюза согласовали макрофинансовую помощь Украине на сумму 1,2 миллиарда евро

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Страны Евросоюза поддержали новую макрофинансовую помощь Украине от ЕС на сумму 1,2 миллиарда евро, теперь со стороны союза необходимо одобрение Европарламента, говорится в сообщении Совета стран ЕС.
"Послы ЕС (постоянные представители стран ЕС при союзе - ред.) сегодня одобрили предложение Еврокомиссии предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере 1,2 миллиарда евро. Это означает, что это предложение может быть рассмотрено в ускоренном режиме в Европейском парламенте, чтобы его текст был одобрен как можно скорее", - говорится в релизе.
Бывший премьер-министр Украины Анатолий Кинах - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 11:51
Экс-премьер Украины пожаловался на превращение страны в колонию
Еврокомиссия в конце января предложила новый пакет макрофинансовой помощи Украине общим объёмом 1,2 миллиарда евро. Первый транш на 600 миллионов евро ЕК сможет выделить после одобрения этого пакета Европарламентом, Советом стран ЕС, а также властями Украины.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщала, что эти средства призваны помочь стране справляться с финансовыми нуждами, вызванными конфликтом на востоке страны.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 14:13
В МИД объяснили, зачем НАТО нагнетает ситуацию вокруг Украины
 
В миреУрсула фон дер ЛяйенУкраинаЕвропарламентЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала