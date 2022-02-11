https://ria.ru/20220211/ukraina-1772310875.html

Страны ЕС согласовали новую помощь Украине в 1,2 миллиарда евро

Страны ЕС согласовали новую помощь Украине в 1,2 миллиарда евро - РИА Новости, 11.02.2022

Страны ЕС согласовали новую помощь Украине в 1,2 миллиарда евро

Страны Евросоюза поддержали новую макрофинансовую помощь Украине от ЕС на сумму 1,2 миллиарда евро, теперь со стороны союза необходимо одобрение Европарламента, РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T15:53

2022-02-11T15:53

2022-02-11T15:53

в мире

урсула фон дер ляйен

украина

европарламент

еврокомиссия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Страны Евросоюза поддержали новую макрофинансовую помощь Украине от ЕС на сумму 1,2 миллиарда евро, теперь со стороны союза необходимо одобрение Европарламента, говорится в сообщении Совета стран ЕС."Послы ЕС (постоянные представители стран ЕС при союзе - ред.) сегодня одобрили предложение Еврокомиссии предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере 1,2 миллиарда евро. Это означает, что это предложение может быть рассмотрено в ускоренном режиме в Европейском парламенте, чтобы его текст был одобрен как можно скорее", - говорится в релизе.Еврокомиссия в конце января предложила новый пакет макрофинансовой помощи Украине общим объёмом 1,2 миллиарда евро. Первый транш на 600 миллионов евро ЕК сможет выделить после одобрения этого пакета Европарламентом, Советом стран ЕС, а также властями Украины.Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщала, что эти средства призваны помочь стране справляться с финансовыми нуждами, вызванными конфликтом на востоке страны.

https://ria.ru/20220211/koloniya-1772240370.html

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772282666.html

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в мире, урсула фон дер ляйен, украина, европарламент, еврокомиссия, евросоюз